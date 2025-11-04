Crédit immobilier : Globalement des taux stables en novembre

Dans un contexte de stabilisation des taux d’emprunt d’Etat, les stratégies commerciales différent selon les banques. Certaines banques ont baissé leurs taux et un nombre très limité les augmentent. Les écarts se creusent. Pour décrocher un prêt dans de bonnes conditions, la solution c’est le courtier!

En novembre, la tendance est à la stabilisation des barèmes. Certaines banques ont même baissé leurs taux… même si un nombre très limité les augmentent encore légèrement !

L’essentiel En novembre, certaines banques ont baissé leurs taux de 0,05 % à 0,20 %, tandis que d’autres les ont légèrement augmentés ou maintenus stables.

Les taux moyens sont stables à 3,10 % sur 15 ans, 3,30 % sur 20 ans et 3,50 % sur 25 ans.

Les taux plus bas négociés se situent à 2,8 % sur 15 ans et 3 % sur 20 ans et 25 ans.

Quelques baisses de taux, inédites depuis cet été, mais surtout des barèmes stables

En novembre, pour la première fois depuis cet été, certaines banques ont à nouveau baissé leurs taux, de 0,05 à 0,20 %, et pas uniquement sur les meilleurs profils. Pour autant, un nombre limité de banques ont augmenté leurs taux de 0,05 à 0,10 % mais beaucoup de banques ont choisi de laisser leurs taux stables.

« Les crédits demandés en novembre seront débloqués en 2026. Les compteurs sont donc remis à zéro ! Certaines banques ont ainsi fait le choix de baisser leurs taux avec la volonté de capter davantage d’emprunteurs pour bien démarrer l’année 2026, après une production de crédits en hausse de 40 % sur les 8 premiers mois de l’année 2025 ! Grâce à des taux d’emprunt d’Etat qui se sont assagis en octobre – malgré le contexte politique et budgétaire -, elles ont ainsi eu la capacité de le faire… Au bénéfice de ceux qui ont un projet immobilier en cette fin d’année ! », explique Julie Bachet, directrice générale de Vousfinancer.

En effet, le taux de l’OAT 10, après être monté à plus de 3,60 % début septembre, est redescendu fin octobre pour atteindre 3,41 % le 3 novembre, et ce, en dépit de la dégradation de la note de la France par les agences Fitch et Standard & Poor’s et le placement sous perspective négative de Moody’s.

« Contre toute attente, le contexte politique et budgétaire actuel impacte peu les marchés avec des investisseurs qui semblent rester confiants comme le montre la baisse des tensions obligataires. Tout dépendra désormais de la capacité du gouvernement à faire adopter un budget, en temps et en heure. Les prochaines semaines vont être décisives », analyse Sandrine Allonier, porte-parole de Vousfinancer.

Les écarts de taux se creusent, il faut négocier…

Dans le contexte actuel, il est particulièrement utile d’aller voir un courtier pour mettre en concurrence les banques, mais aussi bénéficier des derniers prêts aidés. Voici les principales raisons :

Certaines banques élargissent actuellement leur cible de clientèle, notamment aux jeunes ou aux revenus moins élevés, pour prêter davantage. Il est intéressant de savoir lesquelles quand ont appartient à cette catégorie d’emprunteurs avec des revenus moyens.

Certaines banques ont baissé leurs taux quand d’autres les ont montés. Résultat, les écarts de taux se creusent. Par exemple, sur les barèmes affichés, sur 20 ans, en fonction des banques et des revenus, les taux vont actuellement de 3,10 % à 3,89 %.

Certaines banques prennent encore les dossiers de prêts à taux zéro jusqu’au 15 novembre quand d’autres ont arrêté de le faire au 15 octobre.

Les délais de traitement des dossiers de crédit, après quelques mois très dynamiques en termes de demande, varient selon les banques et peuvent atteindre dans certaines plusieurs semaines, contre quelques jours dans d’autres.

Certaines banques proposent encore des prêts à taux bonifiés, d’autres ont notifié le faire jusqu’au 31 janvier 2026, quand d’autres ne communiquent pas encore sur leur prolongation ou non. Une différence qui peut impacter le cout total du crédit.

Certaines banques accordent des décotes de taux au moins de 35 ans et des conditions de taux particulières, d’autres aussi sont plus flexibles sur l’apport… Mieux vaut connaitre lesquelles quand on est primo-accédants

Certaines banques accordent des décotes de taux pour le financement d’un bien avec un DPE F ou G mais incluant le financement de travaux de rénovation énergétique, permettant par exemple une décote de taux de 0,25 point. Un coup de pouce utile pour rénover son logement !

« En cette fin d’année, certaines banques demeurent très actives commercialement quand d’autres sont plus en retrait. Il est donc essentiel de savoir vers lesquelles se tourner pour bénéficier des meilleures conditions de financement à un moment ou les taux se stabilisent… mais pour combien de temps ? », conclut Julie Bachet.

