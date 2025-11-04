Immobilier Paris : Junot signe une année record sur un marché haut de gamme qui retrouve des couleurs
Porté par une hausse spectaculaire de 50 % du montant de ses transactions sur les trois premiers trimestres, Junot signe en 2025 la meilleure performance de son histoire, confirmant le net rebond du marché parisien haut de gamme.
Sur les trois premiers trimestres de l’année 2025, Junot enregistre une hausse de +50 % du montant cumulé des transactions par rapport à la même période en 2024 ; ce qui fait de très loin de 2025 le meilleur cru de l’histoire du groupe.
Cette performance confirme la reprise solide du marché parisien haut de gamme, soutenue par une demande forte pour les biens familiaux.
L’essentiel
- Une hausse de +50 % du montant cumulé des transactions par rapport à 2024.
- Le marché se redresse fortement, soutenu par une forte demande pour les biens familiaux
- Taille moyenne des biens en hausse : +16 % de ventes de logements de 4 pièces et plus
Les besoins et les biens vendus évoluent
Face aux incertitudes économiques et politiques, la clientèle s’est adaptée : elle agit, concrétise ses projets, profitant d’un crédit accessible et de prix désormais stabilisés.
Elle se montre cependant plus sélective et plus réfléchie. Les acheteurs prennent le temps de mûrir leur projet, de visiter, de comparer, avant de passer à l’acte. Cette évolution du marché ne freine pas l’activité : elle rend simplement les recherches un peu plus longues.
La taille moyenne des biens vendus augmente : à titre d’illustration, le nombre de ventes portant sur des appartements ou des maisons de 4 pièces et plus progresse, en proportion, de 16 % dans les agences Junot. Cette tendance est probablement renforcée par les changements de modes de vie liés au télétravail. Le besoin d’une pièce dédiée, d’espaces extérieurs ou d’un environnement plus calme conduit les acheteurs à rechercher des biens de qualité supérieure et parfois à attendre le bien idéal.
« Les Parisiens n’achètent plus simplement un appartement : ils recherchent un lieu de vie qui s’adapte à un quotidien plus hybride, entre vie professionnelle et personnelle », souligne Sébastien Kuperfis, Président de Junot.
Un marché plus ajusté
Si les acheteurs prennent davantage leur temps, les négociations, elles, se resserrent.
Après plusieurs trimestres de correction des valeurs, le réajustement des prix a redonné du pouvoir d’achat aux acquéreurs : à la baisse cumulée faciale des prix de 12% depuis le pic de 2022 s’ajoute une érosion monétaire du fait de l’inflation, ce qui porte la baisse réelle des prix à une vingtaine de pourcents.
Pas étonnant que le nombre de nouvelles recherches soit en constante augmentation… et que l’écart moyen entre le prix affiché et le prix signé ne soit plus que de 3 %.
Acheteurs et vendeurs partagent désormais une vision plus réaliste du marché, favorisant un meilleur alignement entre offre et demande.
Paris, valeur refuge des acheteurs étrangers
Dans un contexte mondial incertain, l’immobilier parisien s’impose comme une valeur refuge pour les acquéreurs internationaux en quête d’un pied à terre d’exception.
L’acquisition de biens de luxe par des non-résidents s’inscrit souvent dans des opérations structurées, avec emprunt à 100%, financé en back to back, in fine, et en multi-devises. Un bon moyen pour un étranger fortuné de se prémunir contre une variation éventuelle de la valeur des monnaies entre elles.
Chez Junot, 20% des ventes entre 1 et 3 millions d’euros impliquent un acquéreur étranger, cette proportion étant portée à 40% pour des transactions portant sur des montants supérieurs.
Et la baisse de la valeur du dollar par rapport à l’euro n’a pour l’instant que peu d’incidence sur l’attractivité immobilière de Paris aux yeux de ces acquéreurs.