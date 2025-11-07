Professionnels de l’immobilier : Ce que les Français attendent (vraiment) de vous !

Orisha Real Estate dévoile une étude qui confronte deux regards : celui des Français et celui des professionnels de l’immobilier. L’objectif : comprendre si les pros perçoivent réellement les attentes de leurs clients… Et les résultats sont parfois surprenants.

Alors que le secteur immobilier fait face à des défis sans précédent, Orisha Real Estate, en partenariat avec la FNAIM Grand Paris, a souhaité confronter deux regards : celui des Français, et celui des professionnels de l’immobilier (transaction, gestion, syndic).

L’objectif : comprendre les attentes réelles des particuliers et voir si les professionnels les perçoivent justement. En confrontant ces deux visions, Orisha Real Estate invite le secteur à se poser la question essentielle : sait-il vraiment ce qu’attendent ses clients ?

L’essentiel Les Français veulent avant tout de la transparence, du conseil et du lien humain, bien plus que des services techniques.

Les professionnels, eux, surestiment leur rôle sur certaines missions clés et sous-estiment la force de la relation de confiance.

69 % des Français disent faire confiance aux pros, mais seuls 9 % se déclarent « totalement confiants».

Des outils numériques, oui, à condition d’être mis au service de la relation client.

Des attentes qui dépassent les missions traditionnelles

L’étude révèle que les Français continuent d’accorder une place centrale aux missions classiques des professionnels de l’immobilier :

Évaluer la valeur des biens (70%),

Organiser les visites (67%),

Identifier les biens adaptés à leurs besoins (66%).

Mais leurs attentes vont aujourd’hui bien au-delà de ces missions fonctionnelles :

Les Français veulent des garants de sécurité et de confiance.

Ils attendent des professionnels qu’ils défendent leurs intérêts (70%), sécurisent les procédures (66%) et proposent des solutions en cas de litige (58%).

Un besoin de transparence, de conseil et de relation humaine ressort fortement, confirmant que l’immobilier reste avant tout un métier de confiance.

Professionnels vs clients : un écart de perception significatif

En comparant les réponses des particuliers à celles des professionnels, plusieurs écarts marquants émergent :

Les professionnels surestiment certaines de leurs missions :

L’évaluation de la valeur du bien : +14 points

L’identification des biens adaptés : +14 points

La communication sur l’avancement du projet : +11 points

La défense des intérêts : +14 points

Ils sous-estiment d’autres attentes essentielles :

L’organisation des visites : –19 points

Le conseil administratif et juridique : –6 points

La gestion des litiges : –5 points



Expertise et lien humain : les vrais critères de choix

Lorsqu’ils choisissent un professionnel, les Français privilégient deux leviers :

L’expertise locale du marché (52%) La transparence des honoraires (49%)

Mais le lien humain reste tout aussi essentiel : 57% citent la qualité de la relation et 41% la réactivité comme déterminants dans leur choix.

Les professionnels, eux, surestiment l’importance de leur image de marque et minimisent la question des honoraires, pourtant clé pour instaurer la confiance.

Une confiance présente… mais mesurée

Près de 7 Français sur 10 (69%) déclarent faire confiance aux professionnels de l’immobilier, mais cette confiance reste prudente : seuls 9% se disent « totalement confiants ». La principale raison de méfiance ?

La perception que les pros défendent d’abord leurs propres intérêts (64%)

Le manque de transparence (47%)

Là encore, les professionnels surestiment leur niveau de confiance perçu : ils pensent être à 81% de confiance, soit +12 points au-dessus de la réalité.

Digital : utile, mais pas (encore) décisif

Les outils numériques (signature électronique, visites virtuelles, estimation en ligne) se démocratisent mais restent secondaires dans le choix d’un professionnel.

Seuls 17% des Français les considèrent comme déterminants, un chiffre qui monte à 22% chez les moins de 35 ans, montrant l’intérêt des futures générations pour ces nouvelles technologies.

Les professionnels interrogés par Orisha Real Estate et adhérents FNAIM Grand Paris sont bien équipés, mais souvent sous-utilisent les outils de rendez-vous en ligne, pourtant plébiscités par les nouvelles générations. Cependant, les Français ayant eu recours à un professionnels de l’immobilier ces 2 dernières ont très majoritairement utilisés les solutions numériques (plus de 6 Français sur 10), ce qui montre que le digital fait désormais partie intégrante des projets immobiliers.

Pour Orisha Real Estate, le digital n’a pas vocation à remplacer les métiers de terrain, mais à redonner du temps aux professionnels pour se recentrer sur leur cœur de valeur : la relation humaine.

« Cette étude met en lumière un paradoxe intéressant : les professionnels de l’immobilier connaissent globalement les attentes de leurs clients, mais peinent parfois à les hiérarchiser. Les Français attendent de la transparence, de la proximité et du conseil humain. L’enjeu, pour la profession, est de reconnecter expertise et relation, et d’utiliser les outils digitaux pour renforcer, non remplacer, la confiance », précise Reda Mahfoud, CEO Orisha Real Estate.

