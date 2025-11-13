Immobilier : La Fondation I loge you, la FNAIM et Cohabilis s’allient pour développer le logement intergénérationnel solidaire

La Fondation I Loge You, la FNAIM et le Réseau Cohabilis ont signé au salon RENT une convention de partenariat afin de promouvoir et développer la cohabitation intergénérationnelle solidaire en France au profit des étudiants et des séniors.

La Fondation I Loge You, le réseau Cohabilis et la FNAIM unissent leurs voix pour convaincre de la pertinence de la cohabitation intergénérationnelle solidaire et de la nécessité de déployer ce dispositif partout où des étudiants peinent à trouver un logement et où des seniors subissent la solitude.

La signature de ce partenariat s’est tenue en présence de Loïc Cantin, président de la FNAIM, Joachim Pasquet, délégué général du Réseau Cohabilis, et Isabelle Larochette, présidente de la Fondation I Loge You. Il vise à favoriser l’accès au logement des jeunes tout en rompant l’isolement des seniors, à travers un dispositif déjà éprouvé par Cohabilis. Le réseau regroupe en effet 65 structures qui animent et accompagnent ce dispositif qui transforme le quotidien.

Pouvoir d’achat des étudiants : près de la moitié des étudiants sont obligés de travailler

Renoncer à ses études par faute de moyens et par extension de logement, telle est la réalité en France aujourd’hui. Le manque de logements étudiants adaptés, conjugués à un parc privé saturé dans les grandes villes, aux loyers élevés, engendrent à la fois des difficultés à se loger pour les étudiants, mais amputent également leur pouvoir d’achat.

Pour ceux qui trouvent un logement, se meubler, se nourrir et payer les factures devient un casse-tête. Les chiffres issus de l’observatoire national de la vie étudiante sont sans appel :

42 % des étudiants exercent une activité rémunérée durant l’année universitaire. Parmi eux, 59%

considèrent que celle-ci leur est indispensable pour vivre.

20 % n’ont pu faire face à leurs besoins (alimentation, loyer, gaz ou électricité, etc.)

22 % sautent souvent des repas.

34 % ont renoncé au moins une fois à des examens ou soins médicaux au cours des douze derniers

mois pour des raisons financières.

Isolement des séniors : un fléau en augmentation

Dans le même temps, la solitude et l’isolement des personnes âgées explosent. D’après le 3e baromètre des Petits Frères des Pauvres sur ce sujet, 750 000 seniors sont aujourd’hui en situation de mort sociale.

C’est de ces constats alarmants qu’est partie la Fondation I Loge You, première fondation des professionnels de l’Immobilier et de l’Habitat, pour essayer de proposer aux étudiants les plus modestes des solutions concrètes comme le logement intergénérationnel.

Qu’est-ce que la cohabitation intergénérationnelle solidaire ?

C’est l’accueil d’un jeune de moins de 30 ans chez une personne de plus de 60 ans ; c’est de la convivialité, des échanges, une présence, des moments de complicité. Cette démarche solidaire permet d’aller à la rencontre de l’autre et souvent, de changer son regard ! Les jeunes professionnels ou étudiants peuvent trouver une chambre meublée à un tarif très abordable, les + de 60 ans ont un complément de revenu et peuvent parfois, grâce à cela, rester à leur domicile.

« Dans un contexte où les pressions économiques et sociales et où l’individualisme peuvent facilement entraîner l’isolement et une fragmentation sociale, la cohabitation intergénérationnelle solidaire propose de renforcer les liens entre générations, combattre l’isolement social, partager des connaissances et compétences… Mais ce n’est pas tout, elle est aussi une solution concrète et durable aux défis actuels : elle répond aux besoins en logement en limitant la sous occupation. Elle limite ainsi la construction par l’usage de bâtiments existants et mutualise l’énergie produite”, précise Joachim Pasquet, délégué général du Réseau Cohabilis.

Promouvoir le dispositif de colocation intergénérationnelle au sein des agences FNAIM

Grâce à une campagne d’affichage et à divers outils de communication mis à leur disposition, les agences adhérentes à la FNAIM pourront, si elles le souhaitent, promouvoir le dispositif de colocation intergénérationnelle et présenter Cohabilis aux propriétaires, notamment les plus isolés. Les professionnels auront ainsi la possibilité de les mettre en relation avec l’association Cohabilis locale, qui prendra ensuite le relais pour accompagner la personne âgée dans la mise en place du dispositif.

“Aider 30 étudiants à se meubler c’est très encourageant mais cela ne suffit pas. Il faut faire plus et notre appel s’adresse à toutes les professions du monde de l’Immobilier. Promoteurs, agents immobiliers, gestionnaires de biens, rejoignez-nous et aidez nos étudiants, nos enfants à se loger et à s’équiper. En agissant aujourd’hui, nous espérons que chaque étudiant disposera d’un logement meublé, et décent pour poursuivre ses études sereinement. Convaincre les propriétaires privés via les acteurs de l’immobilier c’est une aubaine qu’il ne faut pas écarter », conclut Isabelle Larochette à la tête de la Fondation I Loge You.

