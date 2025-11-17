Immobilier Saint-Raphaël : Superbe appartement en duplex dans une résidence Belle Époque

Cet appartement en duplex de 226 m², 8 pièces et 4 chambres, avec vue sur mer, à Saint-Raphaël, est proposé à la vente par Barnes.

Appartement en duplex a Saint-Raphael

Nouveau

© Barnes

Par MySweetImmo et Barnes, le 17 novembre 2025
1 - Un appartement dans une résidence Belle Époque2 - Un jardin privatif de 900 m²3 - Parc, vue et piscine en prime

Ce superbe appartement en duplex de 226 m² est situé à Saint-Raphaël, dans le quartier Boulouris.

Un appartement dans une résidence Belle Époque

Niché au sein d’une résidence Belle Époque de grand standing, sécurisée et idéalement située à proximité de la mer et des commerces, il offre une vue dominante exceptionnelle jusqu’à la mer, dans un environnement préservé entre Cannes et Saint-Tropez.

Un jardin privatif de 900 m²

Cet appartement en excellent état comprend 4 chambres et bénéficie d’un jardin privatif d’environ 900 m², véritable écrin de verdure pour profiter pleinement de la douceur de la Côte d’Azur. 

Parc, vue et piscine en prime

Les résidents profitent également d’un parc arboré d’environ 8 000 m², en position dominante, garantissant calme absolu et vue dégagée.

La copropriété offre par ailleurs une vaste piscine de 18 mètres et un pool-house, pour un art de vivre balnéaire élégant et serein.

Le prix : 2 200 000 €. Le DPE : D. Le contact : Barnes

Par MySweetImmo
