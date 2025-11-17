Immobilier Saint-Raphaël : Superbe appartement en duplex dans une résidence Belle Époque

Cet appartement en duplex de 226 m², 8 pièces et 4 chambres, avec vue sur mer, à Saint-Raphaël, est proposé à la vente par Barnes.

Ce superbe appartement en duplex de 226 m² est situé à Saint-Raphaël, dans le quartier Boulouris.

Newsletter MySweetimmo

Un appartement dans une résidence Belle Époque

Niché au sein d’une résidence Belle Époque de grand standing, sécurisée et idéalement située à proximité de la mer et des commerces, il offre une vue dominante exceptionnelle jusqu’à la mer, dans un environnement préservé entre Cannes et Saint-Tropez.

À lire aussi A vendre à Paris 13e : Agréable maison au coeur du quartier de la Butte-aux-Cailles

Un jardin privatif de 900 m²

Cet appartement en excellent état comprend 4 chambres et bénéficie d’un jardin privatif d’environ 900 m², véritable écrin de verdure pour profiter pleinement de la douceur de la Côte d’Azur.

Parc, vue et piscine en prime

Les résidents profitent également d’un parc arboré d’environ 8 000 m², en position dominante, garantissant calme absolu et vue dégagée.

La copropriété offre par ailleurs une vaste piscine de 18 mètres et un pool-house, pour un art de vivre balnéaire élégant et serein.

Le prix : 2 200 000 €. Le DPE : D. Le contact : Barnes

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements