Immobilier : Découvrez 5 biens « Belle Époque » à vendre

Balustrades, coupoles, décors muraux … , la France de la fin du XIX siècle au début de la Première Guerre mondiale a vu émerger un style architectural bien spécifique : Belle Epoque. Découvrez 5 biens à vendre qui font rêver !

Style emblématique de la fin du XIXème et début du XXème siècle, l’architecture de la Belle Époque fleurit à Paris et sur les côtes françaises pour répondre à une clientèle bourgeoise en quête de séjours balnéaires.

Terrasses à balustrades, somptueux pilastres et toits à quatre pans : à travers sa sélection, Engel & Völkers met en avant le talent des architectes des siècles derniers.

Newsletter MySweetimmo

Villa avec vue sur le Cap Ferrat

Beaulieu-sur-Mer (06) -723 m² – 18 500 000 €

Campée dans un quartier de Beaulieu-sur-mer (06), à proximité de la plage de “La Petite Afrique” et à quelques minutes en voiture de Monaco, la propriété jouit d’un emplacement d’exception proposant une vue époustouflante sur la méditerranée.

Dans un esprit de villégiature Belle Époque, cette bâtisse de 1905 séduit par ses beaux volumes et son esprit azuréen.

Bâtie sur un terrain de 723 m², avec une surface habitable de 527 m², cette propriété comprend douze pièces, huit chambres, neuf salles de bains, un appartement annexe avec entrée indépendante, une piscine, un pool house ainsi qu’un garage en sous-sol.

À lire aussi Immobilier : Quand le Feng Shui rencontre l'art de vivre provençal

Appartement d’exception vue mer

Montrose, Cannes (06) – 190 m² – 2 970 000 €

Au cœur de la Villa privée et sécurisée « Springland », reconnaissable à son dôme mansardé et à sa tourelle panoramique, cet appartement oscille entre le calme de la nature et l’effervescence de la ville de Cannes.

Implanté à l’abri des regards, bordé d’un extérieur privatif d’environ 520 m² avec piscine, pool-house, espaces lounge et coin repas extérieur, ce bien de 190 m² offre un cadre de vie intime et chaleureux.

L’appartement baigné de lumière naturelle s’articule autour d’un double séjour, d’une salle à manger avec cheminée, d’une cuisine équipée avec jardin d’hiver sous véranda, d’une grande chambre de maître en suite avec salles de bains et terrasse ainsi que d’une chambre en suite avec salle d’eau et toilettes.

Belle propriété à 15 minutes de Deauville

Saint-Gatien-des-Bois (14) – 550 m² – 1 800 000 €

Édifiée sur un havre de paix verdoyant de quatre hectares avec piscine couverte chauffée et héliport, cette propriété surprend par une fusion audacieuse de styles.

La maison maîtresse de 540 m² aux lignes napoléoniennes s’étire sur trois étages. Elle propose un grand salon dessiné par des moulures murales et une cheminée de marbre, une cuisine arquée ouvrant sur une terrasse bordée d’arbres.

Aux niveaux supérieurs, se répartissent cinq chambres avec salles de douches, dressing, buanderie, bureau et spacieuse salle de détente. À deux pas, la maison du gardien rend hommage à la longère normande. D’une superficie d’environ 110 m², elle comporte une pièce de vie avec cuisine et trois chambres

Villa face à la baie de Villefranche-sur-Mer

Villefranche-sur-Mer (06) – 643 m² – 47 000 000 €

Nichée face à la baie de Villefranche-sur-Mer et de la péninsule de Saint –Jean – Cap – Ferrat, cette villa d’environ 643 m², s’implante dans un décor apaisant.

La maison principale s’étend sur trois étages ; elle dispose d’un séjour lumineux, d’une salle à manger, d’une cuisine équipée, de quatre chambres suite, ainsi que d’un appartement avec accès indépendant comprenant deux chambres, une cuisine et une salle d’eau.

Le parc paysager de 1,65 ha possède un écrin d’essences méditerranéennes, un kiosque de jardin, des sols marbrés ainsi qu’un escalier impérial avec passerelle.

Pensée comme un lieu de vie, la propriété comporte une piscine chauffée, une terrasse sur le toit avec une cuisine d’été, une salle de gym ainsi qu’une maison annexe de 69 m², proposant une salle de massage, une salle d’eau et une pièce de stockage

Propriété remarquable avec vue mer panoramique

Cap – d’Ail (06) – 460 m² – 27 000 000 €

Située près de Monaco, sur les hauteurs d’un quartier prisé de Cap-d’Ail, la propriété se divise en deux villas pittoresques.

Au cœur de 1 750 m² de verdure, les bâtisses ont été entièrement rénovées. La villa principale de 300 m², offre un aménagement fonctionnel et chaleureux : salon à triple exposition donnant sur une terrasse de pierres blanches, grande cuisine et salle à manger avec vue sur la piscine, deux grandes chambres avec salles de bains et dressings attenants. Enfin, au dernier étage, il existe une suite prestigieuse : salle de douche, dressing et terrasse privée offrant une vision panoramique sur la méditerranée.

La villa secondaire de 160 m², adaptée à la réception d’invités comporte trois chambres avec salle de bains attenante, une cuisine ainsi qu’un espace bien être : sauna, hammam, salle de douche, WC, espace de relaxation, salle de sport et jacuzzi.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements