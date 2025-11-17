« L’immobilier est un marché éternel et perpétuel », Charles Marinakis, Century 21

Invité de Mon Podcast Immo au micro d’Ariane Artinian, Charles Marinakis analyse la reprise du marché immobilier en 2025, la stabilité des prix et le blocage persistant du locatif.

Le marché immobilier en France retrouve du souffle depuis la fin 2024, malgré un contexte politique instable. Invité de Mon Podcast Immo au micro d’Ariane Artinian, Charles Marinakis, président de Century 21 France, analyse cette reprise inattendue, les signaux qui la soutiennent et le blocage persistant de l’investissement locatif. Un décryptage clair pour comprendre ce qui bouge — et ce qui coince — sur le marché.

Marché immobilier 2025 : « Le marché est tonique, avec une croissance à deux chiffres »

Depuis plusieurs mois, les signaux repassent au vert. « Les indicateurs de tendance sont encore tous au vert », constate Charles Marinakis. Les prix « montent très légèrement », l’activité « se stabilise », et surtout, le marché affiche « une croissance à deux chiffres ». Une dynamique que le président de Century 21 juge solide, après « deux années délicates ».

Étonnamment, cette reprise se poursuit alors que le climat politique reste agité. Pour Charles Marinakis, l’explication est simple : le marché de l’ancien s’est construit sans soutien public, et cette autonomie devient un atout. « On a appris à se débrouiller tout seul. Les gesticulations politiques ne nous affectent pas », dit-il.

Il insiste sur un point : l’immobilier résidentiel suit sa propre logique. « Ce marché a cette faculté à s’autoréguler depuis la nuit des temps. »

Accès au crédit, prix, investissement : ce qu’il faut comprendre

Pour les acheteurs, la situation reste globalement favorable : des taux de crédit stabilisés, des prix qui cessent de décrocher, et un marché plus lisible qu’en 2023. Mais un pan entier reste bloqué : l’investissement locatif.

« Le marché est complètement en berne », constate Charles Marinakis, qui pointe des dispositifs fiscaux illisibles. Le projet de statut des bailleurs privés ? Une « usine à gaz » selon lui, sans impact réel pour l’instant.

» Pour autant, explique t-il, l’immobilier locatif reste, sur longue période, l’un des placements les plus performants. Je vous mets au défi de trouver quelque chose qui soit plus rentable que l’investissement locatif sur les 25 dernières années. » Même si le rendement direct s’érode, la plus-value finale fait toute la différence. « Personne n’a perdu de l’argent dans l’immobilier sur les 25 dernières années. »

“Un marché éternel, perpétuel qui se rééquilibre »

Pour le président de Century 21, l’immobilier est un marché « éternel et perpétuel. C’est un secteur qui traverse les cycles, s’adapte, puis repart. « Inlassablement, ce marché-là se rééquilibre. » La digitalisation, l’évolution des usages ou les nouvelles normes n’en changent pas la nature profonde : un marché nécessaire, indispensable, soutenu par un besoin universel — se loger.

Interrogé sur l’opportunité d’entrer dans la profession, il ne tergiverse pas : « L’immobilier, on le fait avec passion ou on ne le fait pas », affirme-t-il, invitant les candidats aux métiers du secteur à s’engager pleinement.« Si vous voulez venir faire un petit tour dans l’immobilier, il faut changer de métier. Ce métier, on le fait avec passion ou on ne le fait pas. »

Vous voulez comprendre ce qui se joue sur le marché ? Écoutez l’épisode complet de Charles Marinakis sur MySweetImmo ou sur votre plateforme d’écoute préférée. Et pour suivre toute l’actu immo en audio, abonnez-vous à Mon Podcast Immo.

Cette interview a été enregistrée en live du salon RENT – d’où l’ambiance sonore. Par MySweetImmo

