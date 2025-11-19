Immobilier : Wizi rachète Morning Croissant et devient leader de la location digitale

En rachetant Morning Croissant, Wizi s’impose comme la première plateforme digitale de location et étend son offre aux meublés de moyenne durée, tout en garantissant le versement des loyers aux propriétaires et la simplification des démarches pour les locataires.

Wizi ajoute une clé à son trousseau : la plateforme 100 % digitale de location immobilière rachète Morning Croissant. Cette opération ouvre à Wizi le marché des meublés de moyenne durée et fait de l’entreprise la première plateforme digitale française d’intermédiation locative.

Des avantages coté propriétaire et locataire

Que la location soit de longue durée ou comprise entre 1 mois et 1 an, les propriétaires bénéficient désormais de nouvelles opportunités de mise en location, tout en conservant les garanties Wizi : loyers versés chaque mois quoi qu’il se passe et biens protégés par une assurance contre les dégradations.

Du côté des locataires, Wizi et Morning Croissant s’attachent à simplifier l’accès au logement. Exit la règle du « CDI obligatoire », le revenu équivalent à trois fois le loyer ou la nécessité d’un garant. Les deux plateformes s’engagent depuis plusieurs années à rendre la location plus accessible, sans compromis sur la sécurité des propriétaires.

Wizi et Morning Croissant répondent à une demande croissante de mobilité et de flexibilité

Dans un contexte où deux tiers des actifs français déclarent vouloir changer d’entreprise, de métier ou de secteur dans les deux prochaines années, Wizi et Morning Croissant se positionnent comme des partenaires clés de la mobilité, que leurs clients soient étudiants, expatriés ou professionnels en mutation.

« Le rapprochement de Wizi avec Morning Croissant définit un nouveau cap de développement. Ce rachat nous permet d’accompagner tous les parcours de vie des locataires et d’offrir aux propriétaires une tranquillité d’esprit totale grâce à nos garanties, souligne Julien Lozano, CEO de Wizi. La notoriété de Morning Croissant à l’étranger constitue également un atout majeur : les 60 % de locataires étrangers accueillis en 2024 sont autant d’ambassadeurs qui feront rayonner notre modèle dans leurs pays d’origine et accéléreront notre internationalisation. »

Des synergies d’entreprise

Jusqu’à fin 2025, les deux plateformes conserveront leur identité propre. Cependant, leurs équipes travaillent déjà sur des synergies opérationnelles. En 2025, Wizi et Morning Croissant prévoient d’encaisser ensemble plus de 20 millions d’euros de loyers pour plus de 2 000 logements loués dans toute la France.

