Immobilier : La location meublée moyenne durée séduit les propriétaires

Face aux restrictions sur la location touristique, la location meublée moyenne durée s’impose comme une solution flexible pour les propriétaires. Elle combine les avantages de la location longue et courte durée, répondant à la mobilité professionnelle et académique croissante.

Face au durcissement des règles et aux difficultés récurrentes de la location très courte durée, de nombreux propriétaires réorientent désormais leurs logements vers un modèle plus flexible et sécurisé : la location meublée moyenne durée, de 1 à 10 mois.

Celui-ci qui s’impose peu à peu comme un nouvel usage résidentiel de transition, révélant ainsi une mutation discrète mais profonde du marché locatif français.

L’essentiel La location meublée moyenne durée (1 à 10 mois)se situe entre la location longue durée (trop rigide) et la location touristique (trop courte et risquée).

Elle s’impose comme un nouvel usage résidentiel de transition.

Elle marque une évolution structurelle du marché locatif français, vers un modèle plus durable et équilibré

Une nouvelle tendance sur le marché locatif

« Ce modèle responsable situé entre la location longue durée et la location touristique, qui répond à la fois aux attentes des propriétaires et aux besoins de mobilité résidentielle de la société. Nous assisons à l’émergence d’un nouveau marché locatif : résidentiel mais flexible, mobile mais stable », explique Gabriel Brüser, Directeur général de Wunderflats France.

Ce modèle permet aux propriétaires particuliers, en résidence principale ou secondaire, de mettre leur logement à disposition de profils de locataires en mobilité professionnelle ou académique, temporairement tout en limitant les risques d’impayés et les contraintes administratives.

Une croissance rapide

Cette tendance se confirme par des chiffres parlants : un nombre de locataires multiplié par deux en un an et plus de 7 000 logements proposés aujourd’hui sur Wunderflats, (plateforme dédiée à la location meublée moyenne durée (de 1 à 12 mois)), partout en France.

“Ce marché s’est développé naturellement pour répondre à une évolution structurelle de la société : mobilité professionnelle accrue, carrières internationales, retours d’expatriation, missions temporaires ou études supérieures. Autant de situations qui ne trouvaient jusque-là aucune solution adaptée : la location classique est trop longue (plus d’un an), la location touristique trop courte (moins de 30 jours), et les logements restaient souvent inoccupés ou difficiles à louer”, reprend Gabriel Brüser.

Les avantages pour les propriétaires

La location meublée moyenne durée offre aux propriétaires une solution simple, sûre et flexible. Contrairement à la location touristique (vacances prolongées, turnover incessant, impayés et gestion complexe) ou à la location longue durée, rigide et engageante, la moyenne durée combine le meilleur des deux mondes.

« Elle permet aux propriétaires de garder un contrôle total sur leur bien — décider quand et combien de temps louer, récupérer le logement à la fin du bail — tout en bénéficiant de la sécurité juridique et financière offerte par des plateformes comme Wunderflats ( baux conformes au droit français, vérification systématique des locataires, paiement garanti sans risque d’impayés, et démarches entièrement digitalisées) », commente Gabriel Bruser.

La gestion devient ainsi simple et sereine, et les propriétaires adhèrent massivement : 80 % des propriétaires restent après leur première réservation, chacun proposant en moyenne 1 à 2 logements.

« La technologie nous permet de réconcilier les usages et les besoins avec un cadre qui offre sécurité, simplicité et liberté. La location moyenne durée réhabilite une version positive de l’expérience locative pour les propriétaires et les locataires, tout en contribuant à un marché plus équilibré : des logements réellement habités, des propriétaires rassurés, et une offre qui se maintient sur le marché résidentiel plutôt que de s’en échapper», précise Gabriel Bruser.

Les bénéfices pour le marché locatif global

Cette nouvelle tendance favorise un usage résidentiel responsable, avec des logements réellement habités : il remet sur le marché des biens temporairement disponibles et évite la vacance ou la dérive vers la location touristique.

