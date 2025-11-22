Immobilier Côte d’Azur : Découvrez 5 très belles villas avec vue mer à vendre à moins de 2 millions d’euros
Il n’y a pas que des biens hors de prix à vendre sur la Côte d’Azur. Côte d’Azur Sotheby’s International Realty a sélectionné 5 très belles villas bien placées, vue mer, à un prix inférieur à 2 millions d’euros.
Le marché immobilier azuréen évolue et l’intérêt pour les villas offrant une vue mer à un prix inférieur à 2 millions d’euros ne cesse de croître. Ce segment attire aujourd’hui autant des acheteurs en quête de résidence principale lumineuse et bien située, que des acquéreurs internationaux souhaitant disposer d’une maison secondaire offrant l’essentiel du lifestyle méditerranéen à un budget maîtrisé.
Ces propriétés conjuguent panorama sur la Méditerranée, confort contemporain, charme des villages perchés ou accès rapide aux plages, tout en permettant une expérience authentique de la Côte d’Azur.
Avec une sélection rigoureuse de biens, Côte d’Azur Sotheby’s International Realty accompagne ses clients dans l’acquisition de villas qui offrent le meilleur équilibre entre emplacement, qualité et art de vivre. Le réseau vous fait profiter de ses pépites !
Roquebrune Cap Martin : maison de ville avec vue mer
Située dans un cadre privilégié, cette maison entièrement rénovée se compose de deux appartements indépendants, chacun bénéficiant d’une vue mer imprenable.
Le duplex principal offre un vaste séjour lumineux avec cuisine semi-ouverte et deux chambres avec salles de bains en suite, tandis qu’un studio indépendant complète l’ensemble, idéal pour accueillir invités ou famille. Un garage sécurisé vient parfaire ce bien de standing.
Villa rénovée à Gattières avec vue mer et montagnes
Cette villa rénovée de 164 m² sur un terrain de 2 258 m² séduit par son exposition plein sud offrant une vue panoramique sur la mer et les montagnes.
Le jardin paysager accueille une piscine avec pool house et une vaste terrasse, tandis que l’intérieur propose un grand séjour, quatre chambres dont une suite parentale, et des prestations contemporaines. Une opportunité rare dans l’arrière-pays niçois.
Cannes, maison de charme rénovée avec jardin, piscine et vue mer
Perchée sur les hauteurs résidentielles de la Croix des Gardes, cette maison d’environ 90 m² allie authenticité et confort moderne. Le séjour lumineux s’ouvre sur une terrasse plein sud et un jardin paysager, avec vue dégagée jusqu’à la mer.
Deux chambres en suite, piscine et garage complètent ce bien confidentiel, dans un cadre verdoyant à proximité de la Croisette et des plages.
Villa avec vue mer et piscine aux Issambres
Aux Issambres, à quelques minutes de Sainte-Maxime, cette villa offre une vue panoramique sur la mer et de nombreux espaces extérieurs : terrasses, piscine chauffée et cuisine d’été.
Elle dispose de quatre chambres, dont une indépendante, et combine calme, proximité des plages et confort contemporain, pour profiter pleinement de l’art de vivre méditerranéen.
Villa aux Adrets-de-l’Estérel avec vue mer et piscine
À quelques pas du village des Adrets-de-l’Estérel, cette villa lumineuse et récemment rénovée de 170 m² exposée plein sud offre une vue exceptionnelle sur la mer, les Îles de Lérins et le massif de l’Estérel.
Sur trois niveaux, elle dispose d’un ascenseur, de deux séjours, d’une cuisine américaine, de deux chambres avec salle d’eau et d’un espace bureau. La piscine et la terrasse ombragée complètent ce cadre rare, à proximité des plages et des villes emblématiques de la Côte d’Azur.