Immobilier Côte d’Azur : Découvrez 5 très belles villas avec vue mer à vendre à moins de 2 millions d’euros

Il n’y a pas que des biens hors de prix à vendre sur la Côte d’Azur. Côte d’Azur Sotheby’s International Realty a sélectionné 5 très belles villas bien placées, vue mer, à un prix inférieur à 2 millions d’euros.

Le marché immobilier azuréen évolue et l’intérêt pour les villas offrant une vue mer à un prix inférieur à 2 millions d’euros ne cesse de croître. Ce segment attire aujourd’hui autant des acheteurs en quête de résidence principale lumineuse et bien située, que des acquéreurs internationaux souhaitant disposer d’une maison secondaire offrant l’essentiel du lifestyle méditerranéen à un budget maîtrisé.

Ces propriétés conjuguent panorama sur la Méditerranée, confort contemporain, charme des villages perchés ou accès rapide aux plages, tout en permettant une expérience authentique de la Côte d’Azur.

Avec une sélection rigoureuse de biens, Côte d’Azur Sotheby’s International Realty accompagne ses clients dans l’acquisition de villas qui offrent le meilleur équilibre entre emplacement, qualité et art de vivre. Le réseau vous fait profiter de ses pépites !

Newsletter MySweetimmo

Roquebrune Cap Martin : maison de ville avec vue mer

Située dans un cadre privilégié, cette maison entièrement rénovée se compose de deux appartements indépendants, chacun bénéficiant d’une vue mer imprenable.

Maison de ville de 133 m² à Roquebrune-Cap-Martin – 1 520 000€

Le duplex principal offre un vaste séjour lumineux avec cuisine semi-ouverte et deux chambres avec salles de bains en suite, tandis qu’un studio indépendant complète l’ensemble, idéal pour accueillir invités ou famille. Un garage sécurisé vient parfaire ce bien de standing.

À lire aussi Immobilier Paris : Thibault Comelli et Qays Berber, deux leaders quittent leur réseau pour fonder Delange Immobilier

Villa rénovée à Gattières avec vue mer et montagnes

Cette villa rénovée de 164 m² sur un terrain de 2 258 m² séduit par son exposition plein sud offrant une vue panoramique sur la mer et les montagnes.

Villa rénovée de 164 m² à Gattières – 1 270 000€

Le jardin paysager accueille une piscine avec pool house et une vaste terrasse, tandis que l’intérieur propose un grand séjour, quatre chambres dont une suite parentale, et des prestations contemporaines. Une opportunité rare dans l’arrière-pays niçois.

Cannes, maison de charme rénovée avec jardin, piscine et vue mer

Perchée sur les hauteurs résidentielles de la Croix des Gardes, cette maison d’environ 90 m² allie authenticité et confort moderne. Le séjour lumineux s’ouvre sur une terrasse plein sud et un jardin paysager, avec vue dégagée jusqu’à la mer.

Maison de charme de 90 m² sur les hauteurs de Cannes dotée d’un jardin paysager de 900 m² – 1 570 000€

Deux chambres en suite, piscine et garage complètent ce bien confidentiel, dans un cadre verdoyant à proximité de la Croisette et des plages.

Villa avec vue mer et piscine aux Issambres

Aux Issambres, à quelques minutes de Sainte-Maxime, cette villa offre une vue panoramique sur la mer et de nombreux espaces extérieurs : terrasses, piscine chauffée et cuisine d’été.

Villa de 150 m² avec vue mer et piscine chauffée aux Issambres – 1 270 000€

Elle dispose de quatre chambres, dont une indépendante, et combine calme, proximité des plages et confort contemporain, pour profiter pleinement de l’art de vivre méditerranéen.

Villa aux Adrets-de-l’Estérel avec vue mer et piscine

À quelques pas du village des Adrets-de-l’Estérel, cette villa lumineuse et récemment rénovée de 170 m² exposée plein sud offre une vue exceptionnelle sur la mer, les Îles de Lérins et le massif de l’Estérel.

Villa de 170 m² avec vue mer et piscine aux Adrets-de-l’Esterel – 1 200 000€

Sur trois niveaux, elle dispose d’un ascenseur, de deux séjours, d’une cuisine américaine, de deux chambres avec salle d’eau et d’un espace bureau. La piscine et la terrasse ombragée complètent ce cadre rare, à proximité des plages et des villes emblématiques de la Côte d’Azur.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements