Immobilier : « Les étrangers achètent 63 % plus cher que les Français », Benoît Galy (Green-Acres)

Au micro d’Ariane Artinian pour un nouvel épisode de Mon Podcast Immo en live du salon RENT, Benoît Galy (Green-Acres) présente une autre façon d’acheter : par envie, non par code postal.

Invité de Mon Podcast Immo, Benoît Galy (fondateur du portail Green-Acres) explique comment la plateforme réinvente l’accès à la résidence secondaire grâce à la data et à l’achat immobilier plaisir.

Et si on choisissait son futur lieu de vie non pas par code postal, mais par ses envies ? C’est le pari de Green-Acres, créé il y a 20 ans par Benoît Galy, qui était au micro d’Ariane Artinian pour Mon Podcast Immo en live du salont RENT. Le portail, spécialisé dans ce que son fondateur appelle l’« achat immobilier plaisir », s’adresse à trois profils : les étrangers achetant en France, les Français achetant à l’étranger, et les Français cherchant une résidence secondaire dans une autre région.

L’achat plaisir, une autre façon de penser l’immobilier

« Nos utilisateurs ne commencent pas leur recherche par une adresse ou une ville, mais par des envies : golf, culture, mer, randonnée… », explique Benoît Galy. Grâce à son moteur de recherche affiné, Green-Acres aide à repérer les zones de France ou d’Europe correspondant à un mode de vie, bien loin des automatismes de Deauville ou du Lubéron. Objectif : redonner sens et liberté au projet immobilier.

Les acheteurs étrangers en France toujours présents

Malgré une année 2024 en recul pour le marché français, les acheteurs étrangers n’ont pas disparu. « Ils ont même acheté en valeur 0,4 % de plus qu’en 2023, avec un recul en volume de seulement 1 % ». Parmi les nationalités les plus actives : Belges, Suisses, Américains et une forte poussée des Polonais et pays limitrophes de la Russie. Les acheteurs étrangers paient en moyenne leurs biens 63 % plus cher, non pas par excès, mais parce qu’ils ciblent des biens d’exception.

Résidence secondaire à l’étranger : Espagne, Italie, Maroc

Côté Français achetant hors de l’Hexagone, l’Espagne reste la première destination, devant le Portugal (post-Golden Visa), l’Italie (notamment la Toscane et les Pouilles), et un regain d’intérêt pour le Maroc. « Les Français vont chercher de la qualité à moindre coût, grâce à un pouvoir d’achat plus fort à l’étranger », souligne Benoît Galy.

Une data utile aussi pour les pros

Enfin, Green-Acres met ses données au service des professionnels de l’immobilier. « Nous croisons les datas et les retours terrain pour renforcer leur posture d’experts . Pour les agences immobilières locales, Green-Acres est devenu incontournable sur le segment de la résidence secondaire.

Écoutez l’épisode de Mon Podcast Immo avec Benoît Galy, fondateur de Green-Acres sur MySweetimmo ou sur votre plateforme d’écoute préférée.

