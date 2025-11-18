Immobilier : Le Groenland restreint l’accès des étrangers à la propriété
Le Groenland durcit l’accès des étrangers à la propriété, une décision motivée par l’intérêt croissant d’investisseurs américains. Voici ce que prévoit la nouvelle loi et ce qu’elle change réellement pour l’île.
Le Parlement groenlandais a voté une loi restreignant l’accès des étrangers à la propriété. Une mesure adoptée dans un contexte d’intérêt croissant d’investisseurs américains pour l’île arctique.
L’essentiel
– Le Parlement limite l’accès des étrangers à la propriété.
– Deux ans de résidence requis pour les non-Danois.
– L’île veut protéger son foncier face à l’intérêt croissant d’acteurs américains.
Pourquoi le Groenland dit stop à l’appétit des investisseurs étrangers
L’Inatsisartut, le Parlement groenlandais, a adopté jeudi une loi limitant le droit des étrangers d’accéder à la propriété sur l’immense île arctique, à la suite d’un intérêt accru d’investisseurs américains.
Le texte a été adopté par 21 voix pour et six abstentions.
Propriété ou droit d’usage : les nouvelles règles en détail
Les personnes physiques sans nationalité danoise et les entreprises étrangères ne pourront acquérir un titre de propriété ou un droit d’usage sur un bien immobilier au Groenland que si elles y ont une résidence permanente depuis au moins deux ans et y sont pleinement imposables et l’ont été au moins les deux années précédentes.
« Les personnes physiques ayant la nationalité danoise peuvent acquérir un titre de propriété ou un droit d’usage sur un bien immobilier au Groenland », précise la nouvelle loi
Une mesure pour protéger un territoire stratégique et convoité
Plus tôt dans l’année, une enquête du quotidien Politiken avait révélé un intérêt croissant de la part d’Américains pour l’achat de biens sur le territoire autonome danois, que le président Donald Trump souhaiterait « acquérir ».
Avec la nouvelle législation, seules les entreprises ou organisations groenlandaises, danoises ou féringiennes peuvent obtenir un droit d’usage sur les terrains et acheter des propriétés au Groenland.
Au Groenland, l’État est propriétaire des terres, mais il est possible d’obtenir un droit d’usage sur un terrain spécifique. Il est possible d’acquérir une propriété.
La loi doit rentrer en vigueur au 1er janvier. Toute infraction sera passible d’amendes mais il est possible de demander des exceptions auprès du gouvernement local.