Thierry Vignal, invité d’Ariane Artinian dans Mon Podcast Immo, défend un modèle original : rénover les chambres de bonne de 9 m² à Paris pour en faire des logements compacts et haut de gamme. Un gisement d’un million de m² inutilisés.

Dans Mon Podcast Immo, Thierry Vignal explique pourquoi les chambres de bonne de 9 m² sont un trésor immobilier inexploité à Paris. Avec Atom, il veut les transformer en logements compacts, confortables et énergétiquement performants.

À Paris, un million de mètres carrés de chambres de bonne dorment encore dans l’ombre. Un gisement de foncier invisible que Thierry Vignal, fondateur d’Atom, veut réveiller. Son objectif : « Transformer ces 9 m² en micro-logements haut de gamme, inspirés des cabines de yacht », explique-t-il au micro d’Ariane Artinian dans Mon Podcast Immo.

Newsletter MySweetimmo

Des milliers de chambres de bonne sous-exploitées

115 000. C’est le nombre de chambres de bonne que compte Paris intra-muros. Soit environ un million de mètres carrés habitables. « Ce qui est dingue, c’est que 85 % de ces surfaces ne sont pas exploitées », souligne Thierry Vignal. Une aberration, selon lui, alors que la capitale connaît une crise du logement persistante.

Pour y remédier, Atom se spécialise dans la rénovation de ces micro-surfaces souvent vétustes ou abandonnées. L’ambition : les transformer en logements flexibles, modernes et conformes aux standards énergétiques. Et surtout, les remettre sur le marché locatif.

Vivre dans 9 m², mission possible ?

« Je ne fais pas ça pour qu’on y vive un an », tempère Thierry Vignal. Pour lui, ces 9 m² doivent répondre à des besoins ponctuels : étudiants, professionnels en mobilité, salariés en mission. En misant sur l’ultra-optimisation de l’espace — comme dans les yachts — Atom parvient à intégrer tous les éléments d’un vrai logement : salle de bain, lit, dressing, bureau… tout y tient.

Le secret ? Des meubles modulables et un design conçu au millimètre près. « On exploite tout : la hauteur, la surface, le volume. »

Un modèle économique calibré

Côté chiffres, l’équation est claire. Une chambre de 9 m² s’achète autour de 100 000 euros. Il faut compter 30 000 euros pour les travaux, notamment la rénovation énergétique, obligatoire pour sortir ces logements du statut de passoires thermiques. Avec frais de notaire, l’enveloppe grimpe à 130 000-140 000 euros.

Et la rentabilité ? « Quand c’est loué à une entreprise, ça peut monter jusqu’à 1 000 euros par mois. Pour les étudiants, c’est autour de 700 à 750 euros, avec un complément de loyer justifié par les prestations », précise Thierry Vignal.

Redonner vie à un foncier oublié

« On toque toujours à la porte du voisin pour voir si on peut réunir plusieurs chambres », confie Thierry Vignal. Mais dans la majorité des cas, Atom exploite chaque 9 m² individuellement. L’idée n’est pas nouvelle, mais la méthode est singulière : tirer le meilleur de chaque centimètre, pour offrir un logement digne d’un hôtel 4 étoiles… ou d’une cabine de l’Orient Express.

En réhabilitant ces surfaces invisibles, Atom espère contribuer à soulager la tension locative dans la capitale. « C’est un modèle vertueux : on remet du logement sur le marché, on améliore la performance énergétique, et on valorise un patrimoine délaissé. »

Retrouvez l’épisode intégral de Mon Podcast Immo avec Thierry Vignal sur MySweetImmo ainsi que sur toutes les plateformes d’écoute.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements