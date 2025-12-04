Immobilier : « Faire de la France une nation de propriétaires », David Brauman (Brauman &K)

David Brauman, fondateur de Brauman &K, appelle à faire de la propriété un pilier de protection pour les Français face à l’inflation, à la fragilité du système des retraites et à l’érosion du pouvoir d’achat.

Newsletter MySweetimmo

Les limites d’un système de retraite fragilisé

Il est devenu urgent de regarder la vérité en face : le système des retraites n’est plus en mesure de garantir une sécurité financière durable. Miser l’intégralité de son avenir sur un mécanisme collectif fragilisé par les déficits, la démographie et l’instabilité économique revient à s’en remettre au hasard. Or, personne ne peut aborder vingt ou trente années de retraite avec l’incertitude pour seul horizon.

La propriété, un levier de protection accessible à tous

Face à cette vulnérabilité, il existe un levier simple, concret, puissant : l’accession à la propriété. Non pas comme un rêve réservé à quelques-uns, mais comme un droit fondamental pour chaque Français, quels que soient son parcours, son origine, son histoire ou ses revenus. Devenir propriétaire n’est pas un luxe ; c’est une nécessité stratégique. C’est même, aujourd’hui, la seule politique de protection réellement accessible à tous.

Car il y a un fait incontournable : l’immobilier est le seul actif qui structure, protège et transmet. On peut revendre à la perte, traverser des crises, vivre des imprévus : il restera toujours quelque chose. Toujours. Un capital, même réduit, est infiniment supérieur à l’absence totale de trésorerie. Acheter, c’est se constituer une sécurité que personne ne pourra jamais retirer. C’est construire une forme d’assurance personnelle, indépendante des cycles politiques, des réformes successives et des promesses non tenues.

À lire aussi Immobilier : La Boîte Immo rachète HOQI, startup spécialiste du home staging assisté par IA

Un discours politique devenu indispensable

Alors que l’épargne est grignotée par l’inflation et que le coût de la vie explose, ne pas acheter revient à renoncer volontairement à la seule protection stable encore à portée de main. L’illusion selon laquelle la retraite suffira à maintenir un niveau de vie digne s’effrite chaque année un peu plus. Il est temps d’assumer un discours politique clair : la France doit redevenir une nation de propriétaires.

Non pas dans le sens idéologique d’un privilège, mais dans celui d’un pacte de sécurité collective. Une société de propriétaires est une société où chacun détient un socle, un actif, une dignité économique. Une société où l’on ne craint plus de vieillir, où l’on ne dépend plus totalement d’un système extérieur pour survivre. La propriété est un stabilisateur économique, un amortisseur social, un rempart contre l’appauvrissement.

Acheter : un acte économique et politique majeur

L’enjeu n’est plus seulement immobilier : il est profondément politique. Il touche à la souveraineté individuelle autant qu’à la cohésion nationale. Aider les Français à acheter, c’est les aider à se protéger. C’est leur offrir le seul outil capable de sécuriser leur avenir, de garantir leur autonomie et de leur rendre la maîtrise de leur destin.

Le message, ne tient qu’en en un mot : achetez. Achetez quand c’est facile, achetez quand c’est difficile, achetez quand le marché bouge, achetez quand il se tend. Acheter n’est plus une option. C’est une stratégie de survie économique. Et c’est peut-être le geste le plus politique que chacun puisse poser pour assurer son propre avenir.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements