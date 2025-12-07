Immobilier Versailles : La maison-atelier du créateur de flacons de parfum Serge Mansau à vendre

À Thiverval-Grignon, aux portes de Versailles, la maison-atelier de Serge Mansau, sculpteur et designer à l’origine de plus de deux cents flacons qui ont marqué l’histoire de la parfumerie française, est proposée à la vente par Barnes.

Pendant plus de quarante ans, cette demeure du XVIIIᵉ siècle a abrité le travail de Serge Mansau, sculpteur et designer français, spécialisé dans la création de flacons de parfums. Il y a en effet vécu et travaillé, façonnant ce lieu comme une extension de son geste artistique.

« Cette maison raconte une vie entière consacrée à la création. Rien n’y est figé : tout porte la marque de Serge Mansau. Il ne s’agit pas d’un produit de luxe, mais d’un lieu singulier qui attend une sensibilité, un regard, une vision », explique Nicolas Moirignot, directeur de BARNES Versailles.

Située à Thiverval-Grignon, à 20 minutes de Versailles et à 40 minutes de Paris, cette maison d’artiste est aujourd’hui mise sur le marché par Barnes au prix de 2 790 000 €.

Une maison-atelier dédiée à la création

Né à Paris en 1930, Serge Mansau imposa son style instinctif et audacieux, donnant forme au désir par la matière. Instinctif, libre, résolument indépendant, il refusait les codes et travaillait à son rythme, entouré de ses matériaux et de ses créatures.

Dans cette maison, il transforma plusieurs salons en ateliers où prenaient vie les flacons devenus icônes : Insolence pour Guerlain, Dolce Vita pour Dior, Déclaration pour Cartier, Eau des Merveilles pour Hermès… autant de créations nées entre ces murs. Une liste impressionnante qui traverse plus de cinq décennies et compte parmi les créations les plus célèbres de l’histoire de la parfumerie : 24 Faubourg (Hermès, 1995), Organza (Givenchy, 1996), Flower by Kenzo (2000), Hot Couture (Givenchy, 2000), Pi (Givenchy, 1998), La Petite Robe Noire (Guerlain, 2012).

Un parc habité par ses œuvres : sculptures monumentales et un bestiaire singulier

Dans ce parc d’1,5 hectare, une œuvre majeure témoigne encore de sa présence : une sculpture monumentale dressée au milieu de la clairière, silhouette énigmatique surgie du sol. À l’intérieur comme à l’extérieur, l’un de ses motifs récurrents apparaît partout : les moutons à tête de coquillage.

Ces sculptures hybrides, à la fois tendres et étranges, ponctuent les pièces, nichées sur des étagères, des rebords, des tables d’atelier. Elles donnent au lieu une présence intime, presque domestique, comme si le créateur avait laissé derrière lui tout un peuple miniature.

La signature de l’artiste jusque dans son architecture

La maison principale, environ 550 m² habitables, allie salons transformés en ateliers, matériaux anciens, lumière douce et volumes du XVIIIᵉ siècle. Les dépendances de plus de 700 m² portent, quant à elles, la marque la plus directe de Mansau : espaces laissés bruts, ateliers à restaurer, zones de stockage encore imprégnées de plâtre et de papier.

L’un des bâtiments les plus pittoresques est celui qui abrite la piscine. C’est un ancien volume en pierre d’époque, magnifiquement charpenté, que Mansau avait choisi de préserver plutôt que de le moderniser.

Autour de ce bâtiment, il a même reconstruit un mur “comme à l’époque”, en laissant volontairement des irrégularités, des manques, des fractures. Ce choix radical, construire du neuf en lui donnant la forme du démoli, est une signature d’artiste : un hommage à la mémoire du lieu, à son imperfection, à son authenticité. C’est l’une des interventions les plus poétiques de l’ensemble.

