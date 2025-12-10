A vendre à Marrakech : Un bijou architectural au cœur du Triangle d’Or de la Palmeraie
Cette somptueuse villa au charme mauresque, édifiée sur un parc luxuriant d’1,3 hectare et située au coeur de la Palmeraie de Marrakech, est proposée à la vente par John Taylor.
Nichée dans l’écrin verdoyant de la légendaire Palmeraie de Marrakech, cette exceptionnelle villa offre un cadre de vie unique, à seulement 15 minutes du centre de la Ville Ocre.
Une villa chargée d’histoire
Construite à la fin des années 1970, cette villa au charme mauresque a été l’une des premières bâties dans la Palmeraie et a accueilli les heures les plus glamour de Marrakech, à l’époque d’Yves Saint Laurent et Pierre Bergé. Son histoire est intimement liée à la décoratrice Jacqueline Froissac, amie proche du célèbre duo, qui y organisa des réceptions légendaires.
Un parc planté d’essences
Édifiée sur un parc luxuriant d’1,3 hectare, planté d’arbres majestueux, cette propriété offre un cadre de vie d’exception où le raffinement se mêle à l’histoire.
La villa principale de 650 m², entièrement rénovée en 2024, s’articule autour d’un patio central, dans la pure tradition des riads marocains. Les pièces de réception, spacieuses et baignées de lumière, s’ouvrent sur une piscine chauffée entourée de jardins luxuriants.
L’espace nuit comprend six chambres avec salles de bain, dont une somptueuse suite parentale disposant de sa propre terrasse privative au premier étage. Une vaste cuisine équipée et un spa viennent compléter les prestations de la villa. L’ensemble de la propriété inclut également une maison de gardien avec une tour pittoresque ainsi qu’un pavillon d’invités indépendant de deux chambres.
Une architecture soignée
La villa arbore les signatures du talentueux designer Bill Willis, dont les cheminées sculptées, la majestueuse coupole et les décors d’arches confèrent à la propriété une atmosphère unique, mêlant élégance et authenticité.
Cette demeure rare est une invitation à perpétuer l’héritage d’une époque faste, entre histoire, raffinement et exclusivité.
Prix : Sur demande. Le contact : John Taylor