eXp Realty s’associe à Septeo pour booster l’efficacité de ses conseillers immobiliers

eXp Realty s’allie à Septeo pour équiper ses 750 conseillers de la suite Modelo et gagner en performance sur un marché immobilier toujours plus digitalisé.

Présent dans 28 pays, le réseau immobilier 100 % digital eXp Realty accélère sa transformation technologique en s’associant à Septeo. Objectif : équiper ses 750 conseillers en France de la suite logicielle Modelo, et gagner en efficacité commerciale sur un marché de plus en plus exigeant.

Un partenariat technologique pour répondre aux exigences d’un marché en mutation

Le groupe eXp Realty, fondé en 2009 aux États-Unis par Glenn Sanford après la crise immobilière, a bâti son succès sur un modèle inédit : une agence 100 % digitale, sans structure physique, pilotée via une plateforme immersive en 3D. En pleine croissance – plus de 80 000 conseillers dans 28 pays –, eXp mise désormais sur la France avec un objectif clair : renforcer l’efficacité de ses équipes.

Pour cela, le réseau vient de signer un partenariat avec Septeo, éditeur français reconnu, classé dans le top 10 du palmarès EY & Numeum 2024. À la clé : le déploiement progressif de la suite Modelo auprès de ses 750 agents en France, une solution déjà adoptée par plusieurs grands noms de l’immobilier.

Modelo, un outil taillé pour les réseaux 100 % digitaux

Conçue pour centraliser toutes les tâches clés d’un conseiller immobilier, Modelo réunit en une seule interface :

un CRM performant pour le suivi client,

un outil de gestion de mandats et de multidiffusion,

la signature électronique,

l’automatisation des documents juridiques,

des outils de génération de leads,

un reporting commercial en temps réel.

Ces fonctionnalités s’intègrent parfaitement au modèle eXp, basé sur un fonctionnement sans agence et un back-office entièrement virtuel.

Innovation et performance, sans sacrifier l’humain

Au-delà des aspects techniques, ce partenariat incarne une vision partagée : celle d’un immobilier moderne, performant mais toujours centré sur l’humain. » eXp s’appuie sur un modèle collaboratif et digital unique, qui permet à nos conseillers d’entreprendre en toute autonomie. L’intégration des solutions Septeo renforce notre promesse : offrir un environnement technologique fiable, évolutif et tourné vers la performance qui est essentiel pour nos conseillers sur un marché très dynamique « , souligne Samuel Caux, président d’eXp France.

» Chez Septeo, nous avons à cœur de proposer aux professionnels de l’immobilier des outils simples, puissants et réellement connectés à leur réalité terrain. Ce partenariat avec un acteur de l’envergure d’eXp incarne notre ambition : accompagner la nouvelle génération de conseillers dans leur digitalisation

complète, tout en préservant la dimension humaine essentielle à leur activité. » ajoute de son coté Guillaume Girard, directeur commercial Modelo.

Le point sur… Septeo, champion français des logiciels métiers

Créé il y a 10 ans, Septeo s’est imposé comme un acteur majeur de l’édition de logiciels en Europe, au service de plus de 250 000 professionnels dans des secteurs clés comme le droit, l’immobilier ou les RH. Le groupe développe des solutions intégrant l’intelligence artificielle via sa plateforme Brain, afin de faire gagner du temps à ses utilisateurs et d’améliorer leur performance.

Ce qu’il faut retenir Déploiement de Modelo dès fin 2025 pour les 750 agents eXp.

Un seul outil pour mandats, CRM, leads et signature électronique.

Moins de paperasse, plus d’automatisation.

Suivi client plus fluide et réactif.

Formations prévues pour une prise en main rapide.

