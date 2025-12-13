Immobilier Val d’Isère : Des prix qui s’envolent au sommet

Val d’Isère, aussi sportive que chic, réunira les skieurs pour le Critérium de la Première Neige les 13, 14 20 et 21 décembre. L’occasion de faire le point sur cette station où les prix s’échelonnent entre 10 000€ le m² et 30 000 € à 50 000 € le m² pour un appartement dans l’ancien !

Chaque année les meilleurs skieurs du monde se donnent rendez-vous à Val d’Isère pour la compétition du Critérium de la Première Neige. Cette année les courses hommes auront lieu les 13 et 14 décembre tandis que les courses femmes se tiendront les 20 et 21 décembre.

A quelques jours du démarrage de cette coupe du monde de ski alpin, Athena Advisers revient sur cette station prestigieuse en perpétuelle mutation.

Val d’Isère, l’incontournable pour le ski de haut niveau

Le Critérium de la Première Neige est un évènement incontournable qui depuis sa création en 1955 mêle sport de haut niveau et festivités. Et Val d’Isère n’a pas été choisie au hasard : au cœur de la Savoie, dans la Vallée de la Tarentaise, à 1850 mètres d’altitude, idéalement située à 2h de Chambéry et 3h de Genève, Val d’Isère a la réputation d’être une des meilleures stations de ski.

D’ailleurs, cette année le palmarès Condé Nast Traveller Reader’s Choice Awards 2025 l’a élu meilleure station d’Europe. Emblématique, Val d’Isère est réputée pour son domaine skiable d’exception doté de 300 km de pistes, adaptée à tous les niveaux, des débutants jusqu’aux plus experts (pistes olympiques, de Coupe du Monde, et sa célèbre piste noire de la Face de Bellevarde sur laquelle se déroule la compétition du Critérium).

Val d’Isère offre aussi un des meilleurs domaines hors-pistes au monde. Grâce à sa haute altitude (sommet à 3 456 m), son fort enneigement (581 cm en moyenne) et la présence de deux glaciers sur le domaine (Pisaillas à Val d’Isère et La Grande Motte à Tignes), la saison de ski est longue, la plus étendue des Alpes, allant de fin novembre à début mai.

Val d’Isère, la station où les prix explosent

Au-delà du ski de haut niveau, Val d’Isère demeure un petit village perché avec une histoire de plusieurs siècles et une authenticité conservée notamment dans son architecture avec des constructions traditionnelles : façades de bois et de pierres locales, toitures en lauzes, etc., qui préservent son charme d’antan. L’esprit de village se conjugue avec une vie animée et une offre étoffée de services (commerces, restaurants, bars…), loisirs (espaces bien-être, sportifs…) et évènements (comme le Critérium de la Première Neige).

« La station évolue rapidement et le marché immobilier suit cette tendance : aujourd’hui les prix s’échelonnent entre 10 000 € le m² pour un appartement dans l’ancien et 30 000 € à 50 000 € le m², parfois même au-delà, pour les plus belles propriétés ! Le prix moyen au mètre carré de 16 379 € a connu une croissance de 156,20 % depuis 20 ans et une de 7,33 % par an depuis 2000. De tels niveaux de prix s’expliquent par la qualité du domaine skiable, la rareté du foncier et l’altitude élevée qui garantit un enneigement exceptionnel », rapporte Charles-Antoine Sialelli avant d’ajouter « En ce qui concerne le profil des acheteurs il est équilibré, 55% sont français, 45% sont étrangers.».

Une station prestigieuse aux ventes records

En 2025, Athena Advisers a réalisé deux vente records à Val d’Isère. La première, celle d’un luxueux chalet appelé « Maison Bellevarde », vendu à un homme d’affaires britannique spécialiste de la tech pour 60 millions d’euros, ce qui en fait la plus grosse vente effectuée à Val d’Isère à ce jour. Il s’agit d’un ensemble résidentiel de plusieurs appartements réunis en un seul et même bien, ce qui en fait une propriété incroyable de 2500 m2.

La seconde, celle d’un chalet qui a la même histoire originale : initialement il s’agissait d’un ensemble résidentiel neuf de 16 appartements, idéalement placé à quelques minutes à pied des remontées mécaniques et du centre du village. Vendu à un client d’Asie du sud est à la recherche d’un bien pouvant accueillir famille, amis et personnel, les 1340 m2 du chalet ont été vendus 38 millions d’euros.

Chalet à Val d’Isère, vendu 38 millions d’euros en 2025

« Val d’Isère est l’une des stations les plus prestigieuses des Alpes, réputée à la fois pour son domaine skiable et pour son ambiance après-ski légendaire, elle demeure dynamique, pleine de charme, authentique et familiale où tradition et luxe se côtoient. Elle a su s’imposer comme l’une des capitales mondiales du ski sans se réduire au sport de haut niveau mais embrassant tout ce que la montagne a de mieux à offrir hiver comme été », conclut Charles-Antoine Sialelli.

