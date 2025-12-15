Agent immobilier : « Il faut oser l’IA, elle renforce l’humain », Stéphane Anfosso

Dans Mon Podcast Immo avec Ariane Artinian, Stéphane Anfosso, CEO de Figaro Classifieds, revient sur l’intégration de l’IA dans l’immobilier : agents virtuels, nouveaux moteurs, outils concrets pour les pros.

Invité de Mon Podcast Immo, Stéphane Anfosso, CEO de Figaro Classifieds, revient sur l’histoire du groupe, son rôle dans l’immobilier et l’intégration massive de l’intelligence artificielle. Un tournant stratégique qui, selon lui, redéfinit le métier d’agent immobilier.

Depuis 150 ans, Figaro Classifieds accompagne le marché immobilier. Et l’arrivée de l’intelligence artificielle marque, selon Stéphane Anfosso, une rupture majeure. « L’IA ne détruit pas l’humain, elle le renforce », affirme-t-il au micro d’Ariane Artinian dans Mon Podcast Immo. Le CEO du groupe détaille comment ses équipes réinventent aujourd’hui la recherche de biens, la relation client et la diffusion d’annonces.

Du papier aux agents IA, une révolution en marche

Le virage IA est stratégique pour Figaro Classifieds, héritier direct des petites annonces parues dans Le Figaro dès 1875. Aujourd’hui, le groupe s’impose comme un acteur digital de référence, avec des outils d’aide à la recherche immobilière entièrement basés sur l’intelligence artificielle.

Parmi ces innovations, deux agents conversationnels : Charlie, spécialisée dans le luxe, et Cléa, en test auprès de 300 professionnels du secteur. « L’idée, c’est de construire des outils avec les agents, pas à leur place », souligne Stéphane Anfosso. Objectif : proposer une expérience enrichie et multilingue, en s’adaptant aux usages des internautes.

Référencement : du SEO au GEO

Autre transformation majeure, la visibilité en ligne. « L’ancien modèle de recherche via Google est en train de s’effacer au profit des agents IA », constate le dirigeant. Figaro Classifieds s’adapte en développant le GEO – Generative Engine Optimization, une nouvelle forme de référencement.

Une plateforme baptisée IMO-GEO a été lancée pour aider les professionnels à évaluer leur présence dans ces nouveaux moteurs. « Le but est de leur permettre d’exister dans cet environnement, avec des outils simples, concrets et testés », précise Stéphane Anfosso.

Des agents vocaux pour désengorger les pros

Le groupe mise aussi sur les agents vocaux, en partenariat avec Volubile, pour fluidifier la relation client. « Quand un agent reçoit 100 appels après une annonce, il n’a ni le temps ni les moyens de répondre à tous », rappelle Stéphane Anfosso. Grâce à ces outils, les demandes sont filtrées, enregistrées et documentées automatiquement, allégeant considérablement la charge de travail des agents.

Cette logique se retrouve dans l’ensemble des services du groupe, où l’IA sert à générer des annonces optimisées, enrichir les descriptions ou encore extraire automatiquement des informations des photos de biens.

Une mission : démocratiser l’IA auprès des agents

Pour permettre aux professionnels de s’approprier ces technologies, Figaro Classifieds a lancé une boîte à outils IA ainsi qu’un partenariat avec l’Institut CCM pour former les agents à ces usages. De l’avatar vocal personnalisé à la création automatisée de contenus, tout est pensé pour leur faire gagner du temps.

« Auxilia », résume Stéphane Anfosso. « Il faut tester sans préjugé. Ce qui marche, on le garde, ce qui ne marche pas, on laisse. Mais il faut s’y mettre, car c’est là que tout se passe. »

Retrouvez l’épisode intégral de Mon Podcast Immo avec Stéphane Anfosso sur MySweetImmo ainsi que sur toutes les plateformes d’écoute.

