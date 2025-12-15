Immobilier Gex : Foncia et Accenta divisent par 4 la consommation énergétique de la résidence Les Vertes Campagnes

Accenta et Foncia ont mis en place à Gex la première copropriété de plus de 60 logements entièrement chauffée par géothermie, réduisant la consommation énergétique de 76 % et les émissions de CO₂ de 91 %.

Foncia et Accenta, opérateur global de la performance énergie-carbone, ont inauguré le nouveau système de production de chaleur basé sur la géothermie des bâtiments 5, 6 et 7 de l’ensemble immobilier Les Vertes Campagnes à Gex, première copropriété de plus de 60 logements à passer totalement à la géothermie dans la région.

L’essentiel Projet situé dans la copropriété Les Vertes Campagnes à Gex (3 bâtiments, 61 logements).

Première copropriété de plus de 60 logements dans la région à passer totalement à la géothermie.

Réduction de la consommation énergétique de 76 %.

Amélioration du confort de vie.

Réduction significative des charges.

Diminution durable de la facture énergétique.

D’une résidence énergivore des années 60 à un modèle de sobriété énergétique

Construite en 1960, cette résidence de 61 logements répartis sur trois bâtiments (4 300 m²) était confrontée à des enjeux typiques du parc résidentiel français : des chaudières à gaz vieillissantes, des charges énergétiques élevées et une empreinte carbone importante.

Ayant déjà réalisé une isolation par l’extérieur en 2014, la copropriété cherchait une solution de chauffage plus respectueuse de l’environnement, capable de réduire durablement les charges tout en garantissant le confort de vie des résidents.

Grâce à ce projet initié en mai 2022, les résidents bénéficient aujourd’hui d’un système de chauffage optimisé avec moins 76 % de consommation énergétique, garantissant une augmentation du confort de vie et une réduction significative des charges.

«Dans le cadre de ce projet d’envergure, Foncia a assuré une coordination rigoureuse de toutes les phases, accompagnant les copropriétaires dès les premières discussions jusqu’à l’achèvement du chantier. La collaboration étroite entre le conseil syndical, Accenta et Foncia est au cœur de la réussite de ce projet. Grâce à ce travail collaboratif, l’ensemble des résidents peut désormais bénéficier d’une diminution significative et durable de leur facture énergétique de 76 % », souligne Thierry Reinheis, directeur copropriété Foncia Lémanique.

La géothermie, une solution technique innovante

Impulsé par le président du conseil syndical, piloté par le syndic Foncia et concrétisé par l’expertise technico-économique d’Accenta, ce projet innovant combine plusieurs technologies complémentaires :

17 sondes géothermiques de 200 mètres de profondeur,

2 pompes à chaleur géothermiques assurant l’essentiel de la production,

Panneaux solaires thermiques installés en toiture,

3 chaudières gaz en cascade pour un appoint optimal (9 % de la production),

Un pilotage par régulation apprenante et prédictive qui optimise en temps réel le fonctionnement du système.

Cette installation hybride permet de tirer le meilleur parti de chaque source d’énergie, en privilégiant les énergies renouvelables et en ne faisant appel à l’appoint de gaz que lorsque cela s’avère nécessaire, très ponctuellement.

Un contrat de performance énergétique sur 30 ans

Au-delà de la prouesse technique, ce projet se distingue par son modèle économique innovant. Grâce à un contrat de performance énergétique (CPE) de 30 ans, Accenta garantit les économies annoncées et permet un financement sur 25 ans. Un modèle parfaitement en phase avec les ambitions de Foncia, puisqu’il rend l’investissement accessible à la copropriété.

Un modèle reproductible pour la rénovation énergétique

« Ce projet illustre parfaitement notre approche : proposer des solutions techniques performantes tout en garantissant leur rentabilité sur le long terme. Grâce au CPE, les copropriétés n’ont plus à faire l’avance de fonds considérables et bénéficient d’une garantie de résultats. C’est un changement de paradigme dans la rénovation énergétique », explique Jean Wimmer, directeur commercial Habitat & Collectivités d’Accenta.

Avec 780 000 copropriétés en France dont plus de la moitié ont été construites avant 1974, le potentiel de réplication de ce type de projet est important. Les bâtiments 5,6 et 7 de l’ensemble immobilier Les Vertes Campagnes devient ainsi une référence concrète pour toutes les copropriétés qui souhaitent s’engager dans la transition énergétique sans compromettre leur équilibre financier.



