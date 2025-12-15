Immobilier : Guy Hoquet récompensé pour sa formation métier augmentée par l’IA
Guy Hoquet et Brainsonic ont reçu le Prix Argent des Brand Transformation Awards pour leur modèle de formation métier enrichi par l’IA conversationnelle, offrant expertise immédiate et accompagnement continu aux collaborateurs.
Le 11 décembre, Guy Hoquet l’Immobilier et Brainsonic ont été distingués par le Prix Argent des Brand Transformation Awards pour leur modèle de formation métier augmentée par l’IA conversationnelle.
Ce dispositif combine réponses instantanées, avatars pédagogiques et expertise disponible en continu. Une avancée stratégique alors que la complexité réglementaire, la tension du marché et la hausse des attentes clients imposent un renforcement constant des compétences métier.
L’essentiel
- Première reconnaissance sectorielle d’un dispositif de formation intégrant l’IA
- Un impact mesuré : +26 % de chiffre d’affaires pour les collaborateurs régulièrement formés
- Une réponse concrète à la montée en complexité du métier
- Un modèle qui rapproche la formation du terrain
- Une démarche pionnière qui pourrait devenir un standard du secteur
Un prix qui récompense la transformation de Guy Hoquet
Créés en 2025 par La Réclame, média français dédié à la créativité et à la data, les Brand Transformation Awards récompensent les entreprises qui portent des transformations profondes, durables et à fort impact. Cette première édition met en avant les initiatives qui transforment réellement les organisations : innovation, mutation culturelle, digitalisation ou excellence opérationnelle.
Le Prix Argent, dans la catégorie « Meilleure utilisation de l’IA au service de la transformation », remis à Guy Hoquet et Brainsonic, distingue une approche pionnière à l’intersection de la formation, de la technologie et de l’expertise métier.
« L’IA conversationnelle ne remplace pas l’humain : elle accélère l’apprentissage et sécurise les décisions clés du métier. Notre ambition est d’offrir à chaque collaborateur une expertise immédiate, accessible à tout moment », précise Stéphane Fritz, président Guy Hoquet l’Immobilier.
Une nouvelle approche de la formation, portée par l’IA conversationnelle
Depuis deux ans, Guy Hoquet transforme en profondeur son modèle de formation pour permettre à ses franchisés et collaborateurs de maîtriser un métier devenu plus exigeant. Avec Brainsonic, le réseau a construit une démarche fondée sur un principe simple : former autrement pour performer mieux.
Au cœur du dispositif, une IA conversationnelle métier qui agit comme un assistant pédagogique disponible en continu. Le collaborateur pose une question en langage naturel et reçoit une réponse immédiate, contextualisée et validée par les experts internes.
Cette technologie rapproche la formation du terrain, en apportant l’expertise au moment exact où elle est nécessaire. Elle est enrichie par : des avatars IA rejouant les gestes professionnels, une segmentation par situations terrain inédite dans l’immobilier, un accès illimité pour l’ensemble des profils.
« Avec Guy Hoquet, nous avons conçu une IA qui renforce les compétences plutôt qu’elle ne les automatise. Elle sécurise les gestes essentiels du métier et rapproche la formation du terrain. Cette approche pose les bases d’un dispositif qui continuera de s’enrichir pour accompagner chaque évolution du métier», ajoute Mathieu Crucq, directeur général Brainsonic.
Premiers résultats : une performance en forte progression
Les premiers résultats attestent de l’impact du dispositif sur la performance et la montée en compétence : +26 % de chiffre d’affaires chez les collaborateurs régulièrement formés, baisse significative du turnover, adoption rapide du format « geste par geste », pratiques professionnelles davantage sécurisées.
S’appuyant sur cette dynamique et sur la reconnaissance obtenue, le réseau amplifie désormais le programme : enrichissement du moteur IA, avatars spécialisés par métiers, nouveaux modules dédiés aux enjeux réglementaires, énergétiques et commerciaux, et ouverture progressive à d’autres acteurs du marché.