Immobilier : Guy Hoquet reçoit le Grand Prix d’Excellence de la Formation Interne de l’IREF

L’IREF a salué la stratégie de formation de Guy Hoquet conçue pour répondre rapidement aux besoins du terrain et soutenir la performance durable de ses agences immobilières.

Guy Hoquet l’Immobilier a reçu, le 24 novembre 2025, le « Grand Prix d’Excellence de la Formation Interne » lors de la 38 ème édition du concours organisé par l’IREF.

Cette récompense salue la stratégie de formation du réseau, fondée sur l’innovation, l’accompagnement des talents et l’évolution des compétences. Après le « Grand Prix de l’Innovation IA » obtenu en 2024 et le titre d’« Enseigne de l’année » en 2023, Guy Hoquet confirme sa position de réseau précurseur dans l’univers de la franchise immobilière.

Un prix qui valide une transformation profonde des méthodes de formation

Avec son projet d’entreprise « GHénérations », Guy Hoquet a repensé l’ensemble de son modèle de formation : outils IA, nouveaux formats pédagogiques, accompagnement continu en illimité et montée en autonomie des équipes.

En récompensant Guy Hoquet pour sa formation interne, l’IREF salue une stratégie conçue pour répondre rapidement aux besoins du terrain et soutenir la performance durable des agences.

« Ce Grand Prix, c’est celui de tout le réseau. Derrière cette distinction, il y a une conviction forte : c’est en formant mieux que l’on performe mieux. Ce que nous construisons chez Guy Hoquet, c’est un environnement dans lequel chacun peut progresser, se dépasser et devenir leader à son échelle. Nous investissons dans les personnes avant d’investir dans la performance, et c’est ce qui fait toute la différence », indique Stéphane Fritz, Président de Guy Hoquet l’Immobilier.

Une plateforme d’e-learning augmentée par l’IA, qui change la donne

Guy Hoquet l’Immobilier a développé une plateforme d’e-learning propriétaire, structurée par gestes métier et enrichie d’un moteur de recherche intelligent : un véritable coach dans la poche des collaborateurs et des franchisés, accessible en continu.

Résultats déjà mesurés :

Un turn-over divisé par 3 en 4 ans : de 100% à 33%

+26 % de chiffre d’affaires chez les conseillers formés régulièrement par Guy Hoquet (vs les conseillers non-formés)



GH Business School : La première école diplômante d’un réseau immobilier

La GH Business School renforce cette dynamique en proposant 4 parcours diplômants, accessibles aux collaborateurs, franchisés, étudiants et agents immobiliers indépendants. De Bac+2 à Bac+5, chacun peut accéder à des parcours adaptés à l’évolution souhaitée, et qui permettent d’élever l’immobilier dans la société.

Son approche hybride – mêlant présentiel, distanciel, immersion et coaching – permet à chacun de développer des compétences solides et immédiatement opérationnelles, pour devenir un acteur agile, performant et influent sur son marché local.

Un impact sociétal majeur

Le « Grand Prix d’Excellence de la Formation Interne » de l’IREF consacre une approche qui place la formation au cœur de la performance et de la fidélisation des équipes.

En ouvrant également ses parcours aux indépendants et aux reconversions, Guy Hoquet affirme son rôle d’acteur engagé dans la professionnalisation du secteur immobilier et dans l’accessibilité des compétences pour tous. Un levier concret pour mener à bien le projet d’entreprise « GHénérations », en vue d’élever l’immobilier dans la société.

