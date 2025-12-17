Immobilier New York : Kering vend 60% de son immeuble de la 5e Avenue

Le groupe de luxe Kering cède 60% de son immeuble emblématique de la 5e Avenue à New York à Ardian. Une opération immobilière majeure destinée à renforcer sa flexibilité financière.

Le groupe de luxe Kering (Gucci, Saint Laurent…) a signé un accord « à effet immédiat » avec la société d’investissement Ardian pour la vente de son immeuble sur la célèbre cinquième avenue de New York pour un montant de 766 millions d’euros, a-t-il annoncé mardi.

« Dans la lignée du partenariat déjà conclu en début d’année », pour un portefeuille d’actifs à Paris comprenant l’hôtel de Nocé place Vendôme et deux immeubles avenue Montaigne, « Kering apporte cet actif à une joint-venture nouvellement créée avec Ardian, qui en détiendra 60%, tandis que Kering en conservera 40% », selon un communiqué.

« La transaction s’élève à 900 millions de dollars US (766 millions d’euros), pour laquelle Kering recevra un montant net de 690 millions de dollars US (587 millions d’euros) », est-il précisé.

Newsletter MySweetimmo

Renforcer la flexibilité financière du Groupe

« À l’instar de l’accord d’investissement signé à Paris, cet accord nous permet à nouveau de sécuriser sur le long terme un emplacement retail de premier plan pour nos Maisons, tout en renforçant notre flexibilité financière », déclare le directeur des opérations de Kering, Jean-Marc Duplaix, cité dans le communiqué.

« Nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat avec Kering (…) Il s’agit du premier investissement immobilier d’Ardian aux États-Unis, marquant notre expansion stratégique sur ce marché particulièrement attractif », précise Stéphanie Bensimon, membre du Comité exécutif et responsable de l’immobilier chez Ardian, également citée dans le communiqué.

Un actif stratégique sur la 5e Avenue

L’immeuble, situé au 715-717 Cinquième Avenue à New York, comprend des espaces de vente de luxe sur plusieurs niveaux, d’une superficie totale d’environ 10 700 m². Il avait été acheté par Kering en janvier 2024 pour un montant de 885 millions d’euros (963 millions de dollars).

Le groupe de luxe détient encore un immeuble à Milan, situé via Monte Napoleone 8, acquis en avril 2024 pour un montant d’environ 1,3 milliard d’euros.

À lire aussi Immobilier Gex : Foncia et Accenta divisent par 4 la consommation énergétique de la résidence Les Vertes Campagnes

Un désendettement devenu prioritaire

Kering, en difficulté, doit notamment alléger sa dette financière qui a atteint 9,5 milliards d’euros au premier semestre 2025, en raison notamment de l’acquisition de la marque de parfums Creed, de 30% de Valentino et de biens immobiliers.

En octobre, le groupe a annoncé la vente à L’Oréal pour 4 milliards d’euros de la division beauté de Kering, qui avait été créée il y a à peine deux ans en absorbant la marque de parfums de luxe Creed alors acquise pour 3,5 milliards d’euros.

En 2024, Kering a vu son bénéfice net chuter de 62% à 1,13 milliard d’euros et son chiffre d’affaires plonger de 12%, s’élevant à 17,19 milliards d’euros.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements