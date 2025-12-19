Immobilier Ile-de-France : Les volumes progressent de 10 % sur un an et les prix restent stables

Le marché des logements anciens francilien continue sa dynamique à l’automne 2025 (+10 % de ventes), avec une stabilité générale des prix et une forte attractivité des maisons en Grande Couronne.

Selon les Notaires du Grand Paris, le marché immobilier en Ile-de-France confirme un redressement progressif de l’activité à l’automne 2025.

Une activité en hausse portée notamment par les maisons en Grande Couronne

Sur la période d’août à octobre 2025, les volumes de ventes de logements anciens progressent de 10% en un an en Île-de-France, dans la continuité des résultats observés au 3e trimestre.

Cette dynamique est alimentée par les appartements (+8% en un an) et surtout par les maisons (+15%). À l’échelle départementale, les évolutions demeurent contrastées : les volumes de ventes varient de -1% dans le Val-de-Marne à +17% en Seine-Saint-Denis pour les appartements, et de -4% en Seine-Saint-Denis à +29% dans les Hauts-de-Seine pour les maisons.

La Grande Couronne apparaît une nouvelle fois comme le territoire francilien le plus dynamique avec une progression globale de 13% des ventes de logements, tandis que la Petite Couronne progresse de 8% sur la même période. Paris poursuit une tendance positive (+8%), après une première moitié d’année marquée par une activité irrégulière.

Le marché des maisons reste l’élément clé de cette reprise, porté par une hausse de l’activité de 18% en Grande Couronne (contre 7% en Petite Couronne), signe de l’attractivité des territoires périphériques plus abordables pour les ménages.

Des prix globalement stabilisés dans l’ensemble de la région

La stagnation des prix se confirme en Île-de-France à l’automne 2025. Sur un an, les prix des logements augmentent de 0,7%, traduisant une évolution modérée en lien avec une activité en redémarrage.

Les appartements franciliens enregistrent une hausse annuelle de 1,3%, avec des écarts selon les zones : +1,8% à Paris, +1,3% en Petite Couronne et une quasi-stabilité en Grande Couronne (-0,1%). Le prix au m² atteint 9 650 € à Paris en octobre.

Les prix des maisons poursuivent leur très légère correction, limitée à -0,4% en un an en Île-de-France : les évolutions départementales restent contenues, de -0,7% dans les Yvelines et les Hauts-de-Seine à +0,1% en Seine-Saint-Denis.

En trois mois, de juillet à octobre, les prix progressent de 1% pour les maisons au niveau régional, portés par la Petite Couronne (+1,9% contre +0,6% en Grande Couronne).

Les avant-contrats prévoient, pour les appartements, des prix toujours stables d’ici février 2026 sur l’ensemble de la région (-0,1% en 3 mois), y compris dans la capitale (-0,4%), et une légère hausse annuelle (+1,7% en Île-de-France, +1,5% à Paris). Pour les maisons, la stabilisation est également anticipée dans la région d’ici février (-0,3% en 3 mois) et les variations annuelles prévues demeurent positives (+0,8%)

