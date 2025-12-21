Agence immobilière : « On excelle dans l’essentiel : satisfaire le client », Franck Haslé (Human)
Human Immobilier revendique la première place sur le podium de la satisfaction client. Avec une note moyenne de 4,87 sur 5 sur Google, le réseau, historiquement développé en succursale, amorce un virage stratégique : il s’ouvre désormais à la franchise. « C’est ça qui compte le plus à nos yeux : satisfaire le client », explique Franck Haslé, directeur régional sud-est du groupe, au micro d’Ariane Artinian dans Mon Podcast Immo.
Un réseau noté 4,87 sur 5 par ses clients
Pour la deuxième année consécutive, Human Immobilier décroche la distinction d’enseigne la mieux notée sur Google. Une reconnaissance précieuse, portée par les retours de ses clients. « On excelle dans l’essentiel : satisfaire le client », se félicite Franck Haslé. Derrière cette performance, une culture d’entreprise axée sur l’écoute et l’accompagnement, que l’enseigne entend bien conserver et renforcer dans ses futures agences franchisées.
Franchise : une stratégie de conquête
Après 45 ans de croissance en succursale, Human Immobilier a décidé d’ouvrir son modèle à la franchise. Depuis janvier, une vingtaine d’agences ont rejoint le réseau dans ce nouveau format. « Dans ma région, le sud-est, où nous n’étions pas du tout implantés, huit agences ont signé », précise Franck Haslé. Un démarrage prometteur sur un territoire à fort potentiel, symbole d’un nouveau cap pour l’entreprise.
Les franchisés recherchent un cadre structurant
Qui sont les entrepreneurs qui rejoignent Human Immobilier ? Pour la majorité, ce sont des professionnels déjà installés, indépendants ou issus d’autres réseaux. Leur motivation principale : ne plus être seuls. « Être entrepreneur aujourd’hui, c’est souvent être isolé. Nous leur apportons du conseil, de l’accompagnement et une intelligence collective », détaille Franck Haslé. Chaque mois, il accompagne personnellement les dirigeants franchisés sur leurs objectifs et leur stratégie d’entreprise.
Objectif 2026 : croissance et excellence client
Human Immobilier ne compte pas s’arrêter là. Pour 2026, le cap est clair : renforcer sa position de leader sur la satisfaction client et accompagner la réussite de ses franchisés. « Faire réussir ceux qui nous rejoignent, les aider à atteindre leurs ambitions : c’est notre mission », affirme Franck Haslé.
Retrouvez l’épisode intégral de Mon Podcast Immo avec Franck Haslé sur MySweetImmo ainsi que sur toutes les plateformes d’écoute.