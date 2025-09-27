Immobilier Megève : Le Four Seasons Hotel rouvre ses portes pour un hiver d’exception

Le Four Seasons Hotel Megève rouvre le 17 décembre et promet un hiver d’exception entre gastronomie, traditions et expériences uniques en montagne.

Le Four Seasons Hotel à Megève rouvre le 17 décembre et promet une saison hivernale placée sous le signe de la féérie. Entre gastronomie raffinée, moments de partage et activités uniques, l’adresse iconique de la station invite à vivre un hiver hors du temps.

L’essentiel Réouverture le 17 décembre avec un décor féérique.

Pop-up Louis XIII, fondue sous les étoiles, menus de fêtes.

Espaces dédiés aux enfants et accès direct aux pistes.

Newsletter MySweetimmo

Un pop-up exclusif signé Louis XIII

Côté cuisine, la Brasserie Benjamin accueille le premier pop-up alpin de la Maison de Cognac Louis XIII. Véritable hommage à l’art du temps, cette collaboration met en scène un flocon de neige monumental, dont le cœur cristallin abrite une carafe Louis XIII, sublimée par une fleur de lys, emblème intemporel de la Maison.

Pour les plus gourmands, le Chef Pâtissier Jonathan Chapuy a imaginé une création sucrée à base d’agrumes, venant sublimer l’expérience par une touche de douceur et d’audace.

Pour les connaisseurs en quête d’intimité, la dégustation peut se poursuivre dans la cave à vin l’hôtel abritant plus de 14 000 bouteilles de grands crus, offrant un cadre intimiste pour prolonger cette expérience hors du temps.

Une fondue sous les étoiles

C’est dans un dôme géodésique situé dans les jardins de l’hôtel, que les convives pourront vivre le temps d’un dîner l’expérience magique d’une fondue à la belle étoile. Chef exécutif de la Brasserie Benjamin, Armando Acquaviva cultive le goût des racines et des souvenirs d’enfance.

Né entre les montagnes enneigées du Piémont et du Val d’Aoste, il se remémore les longues soirées d’hiver passées autour d’une fonduta valdostana, véritable rituel de partage en famille. À Megève, la découverte de la fondue savoyarde a réveillé en lui cet écho intime, reliant les Alpes italiennes et françaises.

De ce souvenir est née sa fondue signature pour Toquicimes, qu’il proposera toute cette saison d’hiver dans le dôme. Le chef assemble les fromages emblématiques de Savoie tels que le Comté, le Beaufort d’été et le Reblochon affinés par Monsieur Paccard, à une touche italienne avec du Parmesan, le tout sublimé par un vin blanc de Savoie.

Chaque dégustation est accompagnée d’une soupe à l’oignon, pour prolonger gourmandise. Plus qu’une recette, ce plat raconte une histoire de transmission et de lien, où petits et grands se retrouvent autour d’un moment partage.

À lire aussi Immobilier Poitiers : Un nouveau quartier verra le jour aux portes du Futuroscope

Des menus d’exception pour les fêtes de fin d’année

La magie des fêtes se savoure aussi à table. Les soirs de Noël et du Nouvel An, la Brasserie Benjamin propose deux menus raffinés, où le bar de ligne au caviar et le filet de bœuf à la truffe noire viennent sublimer les instants festifs.

Au Kaito, la cheffe Uhaina De Betono célèbre le passage à la nouvelle année avec un menu unique, où l’art culinaire japonais se mêle aux influences latino-américaines et aux produits locaux.

Ambiance festive également au Glass Bar avec soirées piano-bar, cuvées rares et cocktails créatifs. « Le lobby devient une piste de danse animée par un DJ », annonce l’hôtel pour le soir du 31 décembre.

Expériences pour toute la famille

Le Four Seasons Hotel Megève soigne aussi les familles. Les enfants découvrent un « Royaume » féérique entre ateliers créatifs et jeux dans la neige. Les ados profitent d’une Teen Zone moderne avec jeux vidéo, arcade et cinéma.

Seul hôtel de la station à offrir un accès direct aux pistes, il propose aussi luge, chiens de traîneaux et balades en raquettes. Après l’effort, une cabane à crêpes réunit petits et grands autour de chocolat chaud et spécialités locales.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements