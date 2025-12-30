Immobilier Montreuil : La ville ouvre un gymnase pour mettre à l’abri les femmes vivant à la rue

Montreuil renforce ses capacités d’accueil et ouvre un gymnase pour héberger et accompagner des femmes sans-abri tout l’hiver. L’objectif : les faire sortir de la rue.

La Ville de Montreuil renouvelle son effort en matière de sortie de la rue des personne contraintes d’y vivre en mettant volontairement à disposition un gymnase municipal aménagé pour accueillir plusieurs dizaines de femmes vivant seules, à la rue, en rupture et privées d’hébergement. Ce gymnase municipal restera ouvert jusqu’au tout début du mois de février 2026.

Renforcer les capacités d’hébergement d’urgence et la solidarité locale

En ouvrant cet équipement municipal, Montreuil souhaite contribuer, même modestement, à faire face à l’ampleur des besoins et renforcer les capacités d’accueil et de mise à l’abri présentes dans la ville : 11 hôtels sociaux, 300 places d’hébergement d’urgence à l’année, 243 en centre d’hébergement de réinsertion sociale, 110 en centre d’accueil pour demandeurs d’asile…

Pour Patrice Bessac, maire de Montreuil « Les besoins en matière d’hébergement d’urgence et plus largement de logement ne diminuent pas, y compris à Montreuil, ville où l’on maintient pourtant l’obligation pour les promoteurs de livrer 40 % de logements sociaux dans chaque projet de logements neufs. Si nous avons réussi à livrer 1252 nouveaux logements sociaux entre 2020 et 2023, trop de personnes sont toujours contraintes de vivre à la rue et notamment des femmes et de jeunes enfants.»

Un accompagnement global pour éviter le retour à la rue

Le dispositif d’ouverture d’un gymnase municipal que met en place volontairement Montreuil, en-dehors de tout déclenchement de plan grand froid, dépasse la simple mise à l’abri en créant les conditions d’un véritable accompagnement afin d’éviter un retour à la rue.

Il s’inscrit dans la continuité des nombreuses politiques de solidarité mises en œuvre à Montreuil (notamment les capacités en hébergement d’urgence ouvertes toute l’année sur son territoire communal).

Pour ouvrir son gymnase municipal, Montreuil a noué un partenariat local avec la direction régionale interdépartementale de l’hébergement et du logement (DRIHL 93) qui contribue au financement du dispositif.

Cet effort de solidarité renforce pour l’hiver les capacités d’accueil coordonnées par le 115, complète les places d’hébergement d’urgence existantes à Montreuil et permet à chaque personne accueillie d’être prise en charge par un dispositif d’accompagnement avec des travailleurs sociaux.

« Montreuil a fait des choix clairs pour faire vivre par le logement les valeurs d’égalité, de dignité et de solidarité. Car, ne pas mener ces politiques solidaires, c’est laisser exploser le coût social lié à la solitude, au froid, à la déscolarisation, au chômage, à la délinquance, à la santé vacillante, à la prostitution, à la vulnérabilité, à la détresse psychique, à la mort violente. L’urgence est donc de sortir maintenant les femmes, hommes et enfants de la rue», souligne Florian Vigneron, adjoint au Maire, notamment délégué au logement, à l’habitat, aux affaires sociales et aux solidarités.

Fonctionnement du dispositif : accueil, repas et hébergement

Le gymnase municipal, accessible uniquement via une orientation par le 115, est ouvert pour un accueil de nuit, de 18h à 10h du matin. Chaque femme accueillie y bénéficie d’un accès facile aux sanitaires (toilettes et douches) et d’un lieu de repos équipé d’un lit, de couvertures et de duvets « grand froid » ; de chaleur et de réconfort ; d’un repas du soir préparé avec soin et en adéquation avec les besoins de personnes vivants à la rue par l’entreprise sociale et solidaire Label Gamelle, d’un petit déjeuner (préparé par le service public de restauration scolaire Tables Communes) et d’un kit d’hygiène et de douche.

Ce dispositif de mise à l’abri est coordonné par le service solidarités du CCAS de Montreuil, en lien avec le 115 et le SIAO 93. De nombreux services municipaux sont impliqués : centres municipaux de santé, sports, bâtiments, éducation, propreté des bâtiments, atelier, tranquillité publique, etc.

La contribution essentielle des partenaires de la Ville se traduit par l’action d’écoute et d’évaluation des situations individuelles par des travailleurs sociaux de Cité Caritas (Secours Catholique) et d’Emmaüs Alternatives présents en soirée et toute la nuit.

La journée, les femmes hébergées seront recueillies dans les accueils de jour d’Emmaüs Alternatives et de Cité Caritas et orientées pour des consultations médicales dans les centres municipaux de santé de Montreuil. Des médecins de ces mêmes centres municipaux de santé se rendront à plusieurs reprises (en janvier) dans le gymnase pour des consultations spécialisées et des vaccinations.

L’objectif de tous ces dispositifs d’accompagnement est d’éviter le retour à la rue des personnes prises en charge à l’issue de la période hivernale.

Des résultats concrets de l’hiver 2024-2025

Au cours de l’hiver 2024-2025, 31 femmes dont une femme enceinte ont été prises en charge durant 45 nuits. Toutes, grâce à ce dispositif, ont pu être orientées, à la fermeture du gymnase, vers des centres d’hébergement d’urgence, des dispositifs « lit halte soin santé » ou des centres d’hébergement et de réinsertion sociale.

Leur accompagnement a également permis d’entamer un suivi de leurs problématiques de santé et d’accès aux droits (50 entretiens individuels menés, 13 domiciliations, 2 premières demandes d’AME, 2 ouvertures de Complémentaire Santé Solidaire).

L’hiver dernier, à la fermeture du gymnase municipal début février, aucune femme n’est retournée à la rue.

