Immobilier Marseillan : Des logements neufs dès 169 000 euros pour séduire les primo-accédants

Cogedim lance « Midéa » à Marseillan, une résidence neuve de 61 logements située près du centre-ville, du port et des plages. Avec des T2 à partir de 169 000 € et des T3 dès 209 000 €, le programme vise notamment les primo-accédants.

Implantée dans le prolongement du cœur historique de Marseillan, la résidence « Midéa » bénéficiera d’un emplacement recherché, à environ 10 minutes à pied du centre-ville et du port de plaisance, et à 15 minutes des plages.

Développée sur deux niveaux, et un R+1, la résidence privilégie une architecture contemporaine, sobre et lumineuse, qui s’intègre naturellement dans son environnement méditerranéen, avec des aménagements paysagers composés d’essences locales.

« Avec Midéa, nous proposons une opération en phase avec les attentes du territoire, en offrant des logements accessibles, bien situés et conçus dans une logique de pérennité. Ce programme illustre également l’attractivité résidentielle croissante de communes comme Marseillan, qui bénéficient d’un cadre de vie recherché entre littoral et bassin d’emploi», précise Pierre Cabrol, Directeur Régional Cogedim Occitanie.

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Des T2 et T3 avec extérieur, dès 169 000 €

L’ensemble comprend 61 logements, dont 40 proposés à la vente (en accession ou pour de l’investissement) et 21 logements sociaux, permettant une certaine diversité de profils.

Les logements, répartis en 18 T2 et 22 T3, ont été pensés pour s’adapter aux modes de vie actuels, avec des plans fonctionnels et évolutif ainsi qu’une attention particulière à la luminosité. Tous disposent d’un espace extérieur, balcon ou terrasse, qui prolonge les espaces de vie. La résidence propose également des équipements pratiques, comme des stationnements extérieurs, un local vélos et des accès sécurisés.

A titre d’exemple, un appartement T2 est proposé à partir de 169 000€, et un T3 à partir de 209 000€.

Un projet résidentiel conçu pour allier performance environnementale et qualité d’usage

La résidence « Midéa » est conçue conformément à la réglementation environnementale RE2020 – seuil 2028, traduisant un niveau de performance supérieur aux exigences actuelles en matière de consommation énergétique et d’émissions de gaz à effet de serre.

Les logements bénéficieront par ailleurs de la certification NF Habitat, garantissant un haut niveau de qualité globale, notamment en matière de confort thermique et acoustique, ainsi que de maîtrise des consommations énergétiques.

« Cette approche s’inscrit dans la volonté de Cogedim de proposer des logements à la fois durables, performants et adaptés aux enjeux climatiques. Cette performance se traduit concrètement par un confort accru au quotidien et une meilleure maîtrise des charges pour les habitants », poursuit Pierre Cabrol.

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Primo-accédants : Cogedim met en avant son dispositif Access

Dans un contexte de tension croissante sur l’accès à la propriété, notamment pour les primo-accédants, la résidence “Midéa” intègre le dispositif Access développé par Cogedim, visant à lever les principaux freins à l’achat (niveau d’apport, financement, sécurisation du parcours).

Access est un dispositif lancé en 2024 qui a pour but de rendre le logement véritablement accessible aux primo-accédants. En s’appuyant sur des partenariats stratégiques avec de grandes institutions bancaires, Cogedim propose des conditions d’accès au crédit préférentielles et des taux négociés à ses futurs clients acquéreurs. L’ensemble de ces mesures permet d’atteindre, avec une partie du prêt en Prêt à Taux Zéro (PTZ), un taux d’intérêt global actualisé, assurances comprises, entre 1,5 et 2% en fonction de la typologie des clients.

De plus, Cogedim prend en charge les frais de notaire et les intérêts intercalaires, permettant ainsi aux clients de n’avoir aucune dépense jusqu’à la remise des clés. Ainsi, les primo-accédants peuvent devenir propriétaires même sans apport : ils ne versent qu’un dépôt de garantie de 500 € à la réservation puis n’ont plus rien à payer avant d’emménager. L’acquéreur ne commence ainsi à rembourser son crédit qu’au moment de la remise de clés et le montant des mensualités est proche, voire équivalent, au prix d’un simple loyer.

Des logements accessibles grâce à une conception optimisée et responsable

En plus d’une offre de financement innovante et attractive, Access fait évoluer la conception des immeubles et des appartements pour rendre leur prix plus abordable :

Réduction du coût au m² : conception générale de l’immeuble optimisée, chasse aux coûts inutiles, limitation stricte des coûts de fonctionnement et de la marge de promotion ;

Réduction du prix unitaire du logement : retravail des plans sans m² inutiles, en collaboration avec une ergonome pour renforcer le confort et l’habitabilité des appartements (optimisation des circulations, de l’ameublement et des espaces extérieurs).

« Cette nouvelle approche propose des logements toujours aussi qualitatifs et performants sur le plan environnemental et plus abordables, en phase avec le pouvoir d’achat des Français », ajoute Pierre Cabrol.

Investisseurs : une offre tournée vers le locatif

Midéa constitue également une opportunité patrimoniale sécurisée pour les investisseurs. En fonction de leur profil et de leurs objectifs patrimoniaux, Cogedim permet aux bailleurs privés de choisir entre différents dispositifs, dont le nouveau Jeanbrun/statut du bailleur privé, qui peut être associé au dispositif LLI (Logement Locatif Intermédiaire).

L’ensemble des dispositifs sont packagés dans une offre, nommée Avantages, qui permet aux acquéreurs de bénéficier non seulement d’un accompagnement mais aussi d’une offre commerciale incluant des services, tels que la gestion locative et la garantie loyers impayés, la prise en charge par Cogedim des frais de notaire et de la cuisine équipée.

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