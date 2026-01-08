Immobilier Ile-de-France : Que peut-on (vraiment) acheter avec 250 000 € ?

A budget identique, la surface achetable change radicalement en Ile-de-France selon le secteur. Voici ce que 250 000 € vous permet vraiment d’acquérir en mètres carrés selon une étude Pap.

Avec 250 000 €, le pouvoir d’achat immobilier en Île-de-France varie du studio à un appartement familial !

250 000 € : un joli budget mais pas pour tous les secteurs

Dans certaines villes, 250 000 € donne accès à un vrai T2/T3. Dans d’autres, la réalité est plus contrastée. Vous avez le choix entre un petit studio ou un appartement à optimiser. La meilleure boussole n’est pas le « prix au m² » en soi, mais la surface réellement achetable avec votre enveloppe.

250 000 € : un budget qui permet d’acheter moins de 40 m²

Dans ces villes les plus chères, 250 000 € ne permet d’acquérir qu’une surface limitée : on vise surtout un studio ou un petit 2 pièces, avec des compromis fréquents sur l’état du bien ou l’emplacement précis.

250 000 € : un budget qui permet d’acheter 40 m² et +

Dès 40 m² et plus, le budget change de dimension : un T2 confortable devient la norme et, dans les secteurs les plus accessibles, un vrai logement familial est même envisageable. On parle donc d’un petit 3 pièces selon les secteurs, avec la possibilité d’une véritable deuxième chambre ou d’un espace bureau.

Une hausse modérée des prix en Île-de-France en 2026

En 2026, le marché immobilier devrait se normaliser en Ile-de-France avec une hausse modérée des prix, plutôt qu’une flambée. Dans ce contexte, le pouvoir d’achat en m² pourrait diminuer légèrement et les biens « bien placés, bien classés, sans gros travaux » resteront les plus disputés.

