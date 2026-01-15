Agence immobilière : Nestenn propose le home staging virtuel en accès libre sur son site
Le réseau immobilier Nestenn lance un service de home staging virtuel en accès libre sur son site. Objectif : aider les acheteurs à se projeter dans un bien avant même la visite, grâce à l’intelligence artificielle.
- Nestenn met à disposition un outil de home staging virtuel en accès libre, permettant aux particuliers inscrits de visualiser des aménagements sur les biens vendus en exclusivité sur son site Internet.
- Le service repose sur l’intelligence artificielle, qui génère des projections de pièces meublées et décorées à partir de photos existantes, sans compétence technique requise.
- L’outil vise à faciliter la projection des acheteurs, notamment dans les logements vides, atypiques ou à réaménager, un frein fréquent lors d’un achat immobilier.
- Nestenn s’appuie sur un partenariat avec Nodalview, entreprise spécialisée dans les solutions d’imagerie immobilière, pour proposer cette technologie au grand public.
Le réseau immobilier Nestenn lance un service de home staging virtuel accessible directement aux particuliers depuis son site Internet. Une première en France, qui doit aider les acheteurs à se projeter dans un logement avant même la visite.
Un outil de projection accessible directement aux particuliers
Jusqu’à présent, se projeter dans un logement reposait largement sur l’imagination des acheteurs. Avec ce nouveau service, Nestenn permet aux visiteurs inscrits sur son site de générer eux-mêmes des visuels d’aménagement à partir des photos des biens proposés en exclusivité par le réseau.
L’utilisateur choisit le type de pièce concernée — salon, chambre ou bureau — ainsi qu’un style décoratif. En quelques instants, il obtient une visualisation du logement meublé et décoré. L’outil a été conçu pour être simple d’utilisation, sans paramétrage complexe.
L’objectif est de permettre une première projection avant la visite, notamment lorsque l’agencement actuel ne correspond pas aux usages envisagés.
Ce que le home staging virtuel change pour les acheteurs
Ce service répond à plusieurs situations courantes sur le marché immobilier. Il permet d’imaginer l’aménagement d’un logement vide, de tester différentes options décoratives ou d’évaluer le potentiel de pièces aux proportions atypiques.
Les acheteurs peuvent également comparer plusieurs configurations et partager les visuels avec leurs proches afin de recueillir des avis avant de se déplacer. Une manière de préparer plus efficacement une visite et d’affiner un projet d’achat en amont.
En facilitant cette projection, Nestenn cherche à lever un frein fréquent dans le parcours d’achat immobilier, souvent marqué par l’incertitude face à des espaces difficiles à se représenter.
Un atout supplémentaire pour les biens vendus en exclusivité
Pour Nestenn, ce nouvel outil présente aussi un intérêt pour les vendeurs qui confient leur bien en exclusivité au réseau. En enrichissant les annonces avec des projections visuelles, le groupe espère capter plus facilement l’attention des acheteurs potentiels.
« En donnant aux acquéreurs la possibilité de visualiser concrètement le potentiel d’un bien, nous répondons à une attente forte : pouvoir se projeter avant même la visite », explique Delphine Rouxel, présidente et co-fondatrice du groupe Nestenn. « Pour les vendeurs, c’est un moyen supplémentaire de valoriser leur logement dès la phase de recherche en ligne », ajoute-t-elle.
Une technologie jusque-là réservée aux professionnels
Le home staging virtuel consiste à projeter un logement meublé et décoré à partir de photographies de pièces vides ou à réaménager. Jusqu’à présent, cette pratique était principalement utilisée par les professionnels de l’immobilier et de la décoration, en raison du coût des logiciels et des compétences nécessaires à leur utilisation.
Pour développer ce service accessible au grand public, Nestenn s’est appuyé sur un partenariat avec Nodalview, une entreprise spécialisée dans les solutions d’imagerie immobilière. Cette collaboration permet d’intégrer des algorithmes de génération d’images par intelligence artificielle dans un environnement sécurisé, pensé pour un usage grand public.