Agence immobilière : Nestenn propose le home staging virtuel en accès libre sur son site

Le réseau immobilier Nestenn lance un service de home staging virtuel en accès libre sur son site. Objectif : aider les acheteurs à se projeter dans un bien avant même la visite, grâce à l’intelligence artificielle.

Le réseau immobilier Nestenn lance un service de home staging virtuel accessible directement aux particuliers depuis son site Internet. Une première en France, qui doit aider les acheteurs à se projeter dans un logement avant même la visite.

Newsletter MySweetimmo

Un outil de projection accessible directement aux particuliers

Jusqu’à présent, se projeter dans un logement reposait largement sur l’imagination des acheteurs. Avec ce nouveau service, Nestenn permet aux visiteurs inscrits sur son site de générer eux-mêmes des visuels d’aménagement à partir des photos des biens proposés en exclusivité par le réseau.

L’utilisateur choisit le type de pièce concernée — salon, chambre ou bureau — ainsi qu’un style décoratif. En quelques instants, il obtient une visualisation du logement meublé et décoré. L’outil a été conçu pour être simple d’utilisation, sans paramétrage complexe.

L’objectif est de permettre une première projection avant la visite, notamment lorsque l’agencement actuel ne correspond pas aux usages envisagés.

À lire aussi Tendances déco : Les couleurs stars de 2025 qui feront encore sensation en 2026

Ce que le home staging virtuel change pour les acheteurs

Ce service répond à plusieurs situations courantes sur le marché immobilier. Il permet d’imaginer l’aménagement d’un logement vide, de tester différentes options décoratives ou d’évaluer le potentiel de pièces aux proportions atypiques.

Les acheteurs peuvent également comparer plusieurs configurations et partager les visuels avec leurs proches afin de recueillir des avis avant de se déplacer. Une manière de préparer plus efficacement une visite et d’affiner un projet d’achat en amont.

En facilitant cette projection, Nestenn cherche à lever un frein fréquent dans le parcours d’achat immobilier, souvent marqué par l’incertitude face à des espaces difficiles à se représenter.

Un atout supplémentaire pour les biens vendus en exclusivité

Pour Nestenn, ce nouvel outil présente aussi un intérêt pour les vendeurs qui confient leur bien en exclusivité au réseau. En enrichissant les annonces avec des projections visuelles, le groupe espère capter plus facilement l’attention des acheteurs potentiels.

« En donnant aux acquéreurs la possibilité de visualiser concrètement le potentiel d’un bien, nous répondons à une attente forte : pouvoir se projeter avant même la visite », explique Delphine Rouxel, présidente et co-fondatrice du groupe Nestenn. « Pour les vendeurs, c’est un moyen supplémentaire de valoriser leur logement dès la phase de recherche en ligne », ajoute-t-elle.

Une technologie jusque-là réservée aux professionnels

Le home staging virtuel consiste à projeter un logement meublé et décoré à partir de photographies de pièces vides ou à réaménager. Jusqu’à présent, cette pratique était principalement utilisée par les professionnels de l’immobilier et de la décoration, en raison du coût des logiciels et des compétences nécessaires à leur utilisation.

Pour développer ce service accessible au grand public, Nestenn s’est appuyé sur un partenariat avec Nodalview, une entreprise spécialisée dans les solutions d’imagerie immobilière. Cette collaboration permet d’intégrer des algorithmes de génération d’images par intelligence artificielle dans un environnement sécurisé, pensé pour un usage grand public.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements