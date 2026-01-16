Réseau immobilier : Mathilde Dezalys nommée présidente du Groupe Propriétés privées

Le Groupe Oryx, qui fédère notamment les réseaux Propriétés Privées et Immo-reseau, annonce la nomination de Mathilde Dezalys à sa présidence. Elle succède à Michel Le Bras, après dix ans à la tête du groupe, et conserve le cap stratégique engagé.

Mathilde Dezalys nommee Presidente du groupe Proprietes privees

© Propriétés privées

Mathilde Dezalys

16 janvier 2026
Le Groupe Oryx officialise la nomination de Mathilde Dezalys au poste de Présidente. Elle succède à Michel Le Bras, qui a dirigé le groupe pendant une décennie et conserve une participation au capital.

Selon le Groupe, cette évolution s’inscrit dans une logique de continuité, avec pour objectif d’accompagner les prochaines étapes de développement des réseaux de conseillers immobiliers.

Un parcours de dirigeante issu de grands groupes

Diplômée d’HEC Paris, Mathilde Dezalys justifie de plus de quinze ans d’expérience au sein de grands groupes et de PME, notamment Danone, Mattel et Bandai. Elle y a occupé des fonctions de direction générale, en lien avec des organisations reposant sur des réseaux d’indépendants.

Un profil en cohérence avec le modèle du Groupe Oryx, dont l’activité s’appuie sur des conseillers clients répartis sur l’ensemble du territoire.

L’enjeu central : accompagner les conseillers immobiliers

À la tête de Propriétés Privées, Mathilde Dezalys a pour mission de poursuivre le développement des services et outils proposés aux 3 500 conseillers clients du réseau. Ces derniers exercent partout en France et s’appuient sur les équipes du siège pour leur activité.

Dans un marché immobilier toujours contraint, l’enjeu est de consolider l’organisation existante et d’adapter les réseaux aux évolutions du secteur.

Par MySweetImmo
