Réseau immobilier : Mathilde Dezalys nommée présidente du Groupe Propriétés privées

Le Groupe Oryx, qui fédère notamment les réseaux Propriétés Privées et Immo-reseau, annonce la nomination de Mathilde Dezalys à sa présidence. Elle succède à Michel Le Bras, après dix ans à la tête du groupe, et conserve le cap stratégique engagé.

Le Groupe Oryx officialise la nomination de Mathilde Dezalys au poste de Présidente. Elle succède à Michel Le Bras, qui a dirigé le groupe pendant une décennie et conserve une participation au capital.

Selon le Groupe, cette évolution s’inscrit dans une logique de continuité, avec pour objectif d’accompagner les prochaines étapes de développement des réseaux de conseillers immobiliers.

Newsletter MySweetimmo

Un parcours de dirigeante issu de grands groupes

Diplômée d’HEC Paris, Mathilde Dezalys justifie de plus de quinze ans d’expérience au sein de grands groupes et de PME, notamment Danone, Mattel et Bandai. Elle y a occupé des fonctions de direction générale, en lien avec des organisations reposant sur des réseaux d’indépendants.

Un profil en cohérence avec le modèle du Groupe Oryx, dont l’activité s’appuie sur des conseillers clients répartis sur l’ensemble du territoire.

À lire aussi Crédit immobilier : L’APIC reconduit Caroline Arnould à sa présidence

L’enjeu central : accompagner les conseillers immobiliers

À la tête de Propriétés Privées, Mathilde Dezalys a pour mission de poursuivre le développement des services et outils proposés aux 3 500 conseillers clients du réseau. Ces derniers exercent partout en France et s’appuient sur les équipes du siège pour leur activité.

Dans un marché immobilier toujours contraint, l’enjeu est de consolider l’organisation existante et d’adapter les réseaux aux évolutions du secteur.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements