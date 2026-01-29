Immobilier Savoie : Le château rose de la saison 6 de L’Agence a été vendu
Proposé en exclusivité par Kretz Real Estate, le Domaine de Saint-Gilles, dévoilé dans la série L’Agence, a été acquis par le client que l’on a découvert dans la saison 6 pour un montant de 7,8 millions d’euros.
À l’occasion de la diffusion de l’épisode 8 de la saison 6 de L’Agence le 22 janvier, Kretz Real Estate a annoncé la vente du Domaine de Saint-Gilles. Une propriété historique d’exception située sur la rive la plus préservée du lac du Bourget, entre lac et montagnes, à proximité immédiate de l’Abbaye d’Hautecombe.
Un acquéreur pour un montant de 7,8 millions d’euros
Proposé en mandat exclusif par Kretz Real Estate, le domaine de Saint-Gilles a trouvé acquéreur pour un montant de 7,8 millions d’euros, illustrant l’attractivité soutenue des biens patrimoniaux d’exception qui conjuguent nature, histoire et rareté.
Édifié sur les vestiges d’une ancienne dépendance de l’Abbaye d’Hautecombe datant du XIIᵉ siècle, et transmis au sein de la même famille pendant plus d’un siècle, ce domaine chargé d’histoire a nécessité une approche sur mesure, fondée sur la discrétion, une expertise patrimoniale approfondie et une parfaite compréhension des attentes d’une clientèle exigeante.
Un domaine d’exception entre lac et montagnes
Le Domaine de Saint-Gilles s’étend sur 8 hectares au cœur de la « Côte Sauvage ». Le château rose développe environ 520 m², répartis en 12 pièces dont 9 chambres, au sein d’un environnement naturel rare offrant une vue imprenable sur le plus grand lac naturel de France et les Alpes.
La propriété bénéficie de prestations uniques : accès direct au lac, plus grand port privé du lac du Bourget, plages privées, piscine, source naturelle, ainsi qu’un parc paysager ponctué de pavillon, de pierres antiques, de colonnes ioniques et d’éléments historiques remarquables.
À seulement 1h30 des grandes agglomérations et des stations de ski emblématiques telles que Courchevel ou Megève, le domaine conjugue discrétion absolue, accessibilité et art de vivre.