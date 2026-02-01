Baisse du Livret A, hausse des frais bancaires, électricité moins chère… Ce qui change au 1er février 2026

Livret A, énergie, frais bancaires, transports : plusieurs évolutions entrent en vigueur au 1er février 2026 et affectent le budget des ménages. Tour d’horizon des principaux changements à connaître.

Baisse du Livret A, hausse des frais bancaires, électricité légèrement moins chère… Tour d’horizon des principaux changements qui affectent votre budget au 1er février 2026.

Épargne réglementée : Le taux du Livret A baisse à 1,5%

À compter de ce 1er février, le taux du Livret A passe à 1,5 %, contre 1,7 % jusqu’ici.

Le Livret de développement durable et solidaire (LDDS) ainsi que le Livret Jeune s’alignent sur ce nouveau taux.

Concrètement, cette baisse réduit le rendement de l’épargne de précaution. Un Livret A rempli à son plafond, soit 22 950 euros, génère désormais environ 340 euros d’intérêts sur un an, contre près de 390 euros auparavant.

Le Livret d’Épargne Populaire (LEP) fait figure d’exception. Réservé aux ménages modestes, son taux est relevé à 2,5 %. Pour les foyers éligibles, il reste le placement réglementé sans risque le plus protecteur face à l’inflation.

Gaz, électricité : Recul symbolique de la facture

Certaines factures d’énergie diminuent à compter du 1er février. La Contribution tarifaire d’acheminement (CTA), intégrée à l’abonnement d’électricité, baisse, conformément aux décisions de la Commission de régulation de l’énergie (CRE). Résultat : environ 10 euros d’économie par an sur la part fixe de la facture, quel que soit le fournisseur.

Cette baisse ne concerne pas le prix du kilowattheure.

Du côté du gaz, le prix repère du gaz naturel recule également, selon les barèmes publiés par la CRE. Pour les usages liés à la cuisson et à l’eau chaude, le prix moyen du kilowattheure passe de 0,132 euro à 0,13043 euro. Pour le chauffage, le tarif baisse de 0,102 euro à 0,09983 euro par kWh.

L’impact reste limité, mais il contribue à alléger légèrement les charges courantes des logements chauffés au gaz.

Frais bancaires augmentent et grignotent le pouvoir d’achat

Autre évolution notable en ce début d’année : la hausse des frais bancaires. Selon une étude de l’association de consommateurs CLCV, ils progressent en moyenne de près de 3 % en 2026, avec des augmentations portant notamment sur les frais de tenue de compte, certaines cartes bancaires et les frais liés aux incidents.

Pour un ménage moyen, cela représente 30 à 60 euros supplémentaires par an. Un montant qui peut sembler limité, mais qui pèse sur le reste à vivre, un critère clé dans l’analyse d’un dossier de crédit immobilier.

Comparer les offres ou renégocier son package bancaire permet parfois de limiter l’impact de ces hausses.

Se déplacer coûte plus cher, et le permis devient plus difficile à financer

Péages autoroutiers en hausse

Les péages autoroutiers augmentent en moyenne de 0,9 % sur le réseau concédé, conformément aux contrats liant l’État et les sociétés d’autoroutes . Pour les actifs qui empruntent régulièrement l’autoroute, cette hausse peut représenter plusieurs dizaines d’euros supplémentaires par an.

Taxis plus chers

Les tarifs des taxis, strictement encadrés par l’État, évoluent également à partir de ce 1ᵉʳ février. Selon les arrêtés préfectoraux applicables à l’ensemble de la France, une course de taxi ne peut jamais être facturée moins de 8 €, même pour un trajet très court, garantissant ainsi un plancher tarifaire aux chauffeurs.

Pour le reste de la course, les principaux plafonds sont les suivants :

prise en charge maximum de 4,48 € dès que le compteur est enclenché,

tarif maximum par kilomètre parcouru de 1,30 €,

tarif horaire maximum en cas d’attente ou de trafic lent de 42,15 €.

Ces plafonds s’appliquent dans la plupart des départements, mais des majorations et suppléments peuvent être ajoutés selon la situation : nuit, réservation, ou transport de plusieurs passagers. À Paris, par exemple, certaines réservations donnent lieu à des suppléments allant jusqu’à 7 €, et un supplément de 5,50 € peut être demandé pour un cinquième passager.

Fin du CPF pour le permis de conduire

Autre changement majeur : le financement du permis de conduire via le compte personnel de formation (CPF) est désormais supprimé pour la majorité des salariés, conformément aux nouvelles règles fixées par les pouvoirs publics. Seuls certains publics, notamment les demandeurs d’emploi, peuvent encore y accéder.

Voyages, consommation, aides : les autres changements à connaître

Tabac : une nouvelle hausse des prix

C’est désormais une habitude pour les fumeurs : le prix du tabac augmente à nouveau au 1er février.

Selon les marques et le type de paquet, la hausse est comprise entre 20 et 40 centimes.

Le détail des augmentations, marque par marque et format par format, est consultable sur le site officiel de la douane.

Billets d’avion : une médiation désormais obligatoire en cas de litige

À partir du 7 février 2026, une nouvelle procédure s’applique en cas de litige avec une compagnie aérienne lié à une annulation de vol, un retard important ou un refus d’embarquement.

Avant toute action en justice, les passagers devront obligatoirement passer par une médiation, comme le précise le site service-public..fr , dans un dispositif encadré par la Direction générale de l’aviation civile (DGAC). Une étape supplémentaire qui allonge les démarches, mais vise à désengorger les tribunaux.

Chèque énergie : dernier délai pour le réclamer

Les ménages éligibles au chèque énergie disposent jusqu’au 28 février 2026 pour le réclamer s’ils ne l’ont pas reçu. Son montant varie entre 48 et 277 euros, en fonction des revenus, selon les critères définis par le ministère de la Transition écologique.

