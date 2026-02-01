Immobilier Gujan-Mestras : L’agence Guy Hoquet s’affiche avec humour pour recruter

L’agence Guy Hoquet de Gujan-Mestras a lancé une campagne d’affichage audacieuse et empreinte d’humour pour recruter de nouveaux talents au sein de son équipe.

Depuis le 21 janvier, l’agence Guy Hoquet de Gujan-Mestras, dirigée par Giulia et Franck Dupuis, a lancé une campagne d’affichage locale sur le sud du Bassin d’Arcachon pour accompagner sa dynamique de développement. Déployée pendant trois semaines, cette prise de parole vise à valoriser la croissance de l’agence et sa volonté de recrutement, afin de renforcer une équipe déjà performante.

Une campagne d’affichage pour recruter de nouveaux talents

Déployée sur 61 panneaux au format 1 m x 2 m à Gujan-Mestras et dans les communes environnantes, la campagne s’inscrit dans une phase de développement continu et accompagne une activité soutenue de l’agence sur son secteur. Elle met en avant son attractivité comme employeur local, l’engagement de ses collaborateurs et la place accordée à la formation et à la montée en compétences.

« Avec Franck, nous avons souhaité construire à Gujan-Mestras une agence ancrée dans son territoire, portée par une équipe engagée, qui évolue et se renforce au fil des projets et des rencontres. Cette campagne reflète notre dynamique de développement, notre attention portée à la formation et notre volonté d’accueillir de nouveaux talents au sein de l’agence », expliquent Giulia et Franck Dupuis, Directeurs associés chez Guy Hoquet Gujan-Mestras.

Une équipe engagée, au coeur du projet de développement

À la tête de l’agence, Giulia et Franck Dupuis s’appuient sur plus de dix ans d’expérience dans l’immobilier et sur une connaissance approfondie du territoire.

Née à Arcachon, Giulia a grandi à Gujan-Mestras et y exerce depuis ses débuts. Ancienne formatrice au sein d’une école de commerce et d’immobilier reconnue à Bordeaux pendant cinq ans, elle porte une attention particulière à l’accueil des nouveaux collaborateurs, qui bénéficient aussi du parcours de formation du réseau. Franck partage cette même connaissance du Bassin et assure un coaching quotidien attentif, garantissant un suivi et un accompagnement de proximité.

« L’ensemble de nos collaborateurs se distingue par son professionnalisme, sa réactivité et son engagement auprès des clients, dans une logique de transmission, de formation et de montée en compétences continue. Plusieurs d’entre eux ont d’ailleurs été distingués à travers des classements parmi les meilleurs conseillers Guy Hoquet en France, illustrant la solidité et la reconnaissance de l’équipe », précisent Giulia et Franck Dupuis.

Une agence déjà solidement ancrée localement

Ouverte depuis septembre 2024, l’agence Guy Hoquet de Gujan-Mestras s’est structurée autour d’un objectif clair : accompagner les clients avec sérieux, disponibilité et connaissance fine du marché local. L’équipe s’est progressivement étoffée afin d’accompagner son activité et de maintenir un haut niveau de qualité de service. Cette dynamique s’est traduite par des résultats déjà remarqués au sein du réseau, avec plusieurs classements parmi les meilleures agences Guy Hoquet.

Implantée dans le quartier de La Hume, au cœur du Bassin d’Arcachon sud, l’agence accompagne des porteurs de projets immobiliers à Gujan-Mestras, Arcachon, La Teste-de-Buch, Le Teich et Pyla-sur-Mer, pour des résidences principales ou secondaires et des projets d’investissement.

