Recrutement dans l’immobilier : Foncia mise sur une expérience immersive pour séduire les candidats

Foncia lance “Foncia Inside”, un parcours immersif pour aider candidats et personnes en reconversion à découvrir concrètement les métiers de l’immobilier.

Face aux difficultés de recrutement dans l’immobilier, Foncia tente une nouvelle approche. Le groupe lance “Foncia Inside”, un dispositif digital pensé comme une expérience immersive pour aider les candidats à mieux comprendre les réalités du secteur.

L’idée : proposer un parcours structuré qui permet à chacun de se situer et de répondre à une question simple mais déterminante : quel métier de l’immobilier est fait pour moi ?

Ce positionnement traduit une évolution des pratiques RH. Dans un secteur parfois mal identifié par les candidats, notamment les plus jeunes ou en reconversion, l’enjeu est désormais de rendre les métiers plus lisibles et concrets.

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Quiz, témoignages, contenus : une approche centrée candidat

Le dispositif s’organise autour de plusieurs formats complémentaires.

D’abord, un quiz d’orientation permet aux utilisateurs d’identifier les métiers correspondant à leur profil, en fonction de leurs compétences et de leurs appétences. Un outil classique, mais ici intégré dans un parcours global.

Ensuite, place aux témoignages. Des collaborateurs partagent leur quotidien, leur parcours et leur expertise. Une manière de donner à voir la réalité du terrain, loin des discours institutionnels, et de faciliter l’identification.

Le contenu éditorial complète l’ensemble, avec des formats pédagogiques pour mieux comprendre le secteur, ses évolutions et ses enjeux. Enfin, une partie dédiée au recrutement apporte des informations concrètes sur les processus, les attentes et les opportunités.

Pour un candidat, l’intérêt est double : mieux se projeter dans un métier, mais aussi comprendre plus précisément les codes et les attentes d’un acteur majeur du secteur.

Un enjeu clé pour le secteur : attirer et former de nouveaux talents

Au-delà de l’outil, l’initiative répond à une problématique bien connue : le manque d’attractivité de certains métiers de l’immobilier.

Foncia avance quelques chiffres pour illustrer cet enjeu : près de 3 000 recrutements chaque année, plus de 600 alternants formés et 10 000 jours de formation déployés. Un volume qui traduit des besoins importants, mais aussi un effort structuré en matière de formation.

Dans ce contexte, mieux informer les candidats en amont devient stratégique. Montrer les parcours possibles, valoriser la diversité des métiers — de la transaction à la gestion locative ou de copropriété — et rendre les trajectoires plus visibles peut contribuer à lever certains freins.

Reste que ce type de dispositif, aussi immersif soit-il, s’inscrit dans une transformation plus large des pratiques de recrutement. Les candidats attendent aujourd’hui davantage de transparence et de projection concrète.

« Avec Foncia Inside, nous réinventons l’expérience candidat. L’objectif est d’accompagner chaque candidat à identifier le métier qui lui correspond réellement et se projeter dans un métier porteur de sens. Parce que chez Foncia nous sommes convaincus que la diversité de nos métiers est une véritable force, nous souhaitons donner à voir, sans filtre, notre quotidien et la richesse des profils qui font l’entreprise. Foncia Inside reflète ainsi notre engagement : innover tout en plaçant nos collaborateurs au cœur de notre stratégie et de notre croissance », explique Séverine Lesgourgues, directrice des ressources humaines de Foncia.

Une promesse qui, au-delà de la communication, devra se mesurer à l’expérience réelle des candidats sur le terrain.

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