Immobilier en Ouest Occitanie : « Le marché valorise désormais l’authenticité et la cohérence patrimoniale »
Dans un contexte de reprise progressive, le marché des demeures anciennes retrouve une dynamique en Ouest Occitanie, notamment autour de Toulouse. Caroline Caron-de Panthou, directrice régionale Ouest Occitanie du groupe Patrice Besse, observe des acquéreurs plus sélectifs, mais toujours très attentifs à la qualité patrimoniale des biens
Quelle est l’évolution du marché sur votre secteur ?
Caroline Caron-de Panthou : Dans l’ensemble de la région et à Toulouse, le marché des demeures anciennes retrouve une dynamique. Les acheteurs se montrent plus sélectifs, mais l’intérêt pour les biens patrimoniaux demeure très vif dès lors que l’authenticité, la qualité architecturale et le confort contemporain sont réunis.
Quel est le profil des acquéreurs ?
Caroline Caron-de Panthou : La région, dynamique économiquement, attire de nombreux cadres et entrepreneurs à la recherche d’un cadre de vie patrimonial, ainsi que des amateurs d’architecture ancienne. La clientèle étrangère est très présente, notamment en provenance du nord de l’Europe, des États-Unis, de l’Australie et du Canada.
Une remarque intéressante à partager sur votre secteur ?
Caroline Caron-de Panthou : Que ce soit dans la métropole toulousaine ou dans les secteurs ruraux de l’Ouest Occitanie, les ventes les plus marquantes concernent des propriétés ayant conservé leur intégrité architecturale. Le marché valorise aujourd’hui les restaurations fidèles, l’usage de matériaux traditionnels et les ensembles patrimoniaux cohérents. La rareté de ces biens, notamment en cœur de ville, laisse présager une consolidation de leur valeur.