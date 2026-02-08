Immobilier en Ouest Occitanie : « Le marché valorise désormais l’authenticité et la cohérence patrimoniale »

Le marché des demeures anciennes repart en Ouest Occitanie, notamment autour de Toulouse. Caroline Caron-de Panthou, directrice régionale du groupe Patrice Besse, analyse l’importance croissante de l’authenticité patrimoniale.

Dans un contexte de reprise progressive, le marché des demeures anciennes retrouve une dynamique en Ouest Occitanie, notamment autour de Toulouse. Caroline Caron-de Panthou, directrice régionale Ouest Occitanie du groupe Patrice Besse, observe des acquéreurs plus sélectifs, mais toujours très attentifs à la qualité patrimoniale des biens

Newsletter MySweetimmo

Avis d’expert

Quelle est l’évolution du marché sur votre secteur ?

Caroline Caron-de Panthou : Dans l’ensemble de la région et à Toulouse, le marché des demeures anciennes retrouve une dynamique. Les acheteurs se montrent plus sélectifs, mais l’intérêt pour les biens patrimoniaux demeure très vif dès lors que l’authenticité, la qualité architecturale et le confort contemporain sont réunis.

Quel est le profil des acquéreurs ?

Caroline Caron-de Panthou : La région, dynamique économiquement, attire de nombreux cadres et entrepreneurs à la recherche d’un cadre de vie patrimonial, ainsi que des amateurs d’architecture ancienne. La clientèle étrangère est très présente, notamment en provenance du nord de l’Europe, des États-Unis, de l’Australie et du Canada.

Une remarque intéressante à partager sur votre secteur ?

Caroline Caron-de Panthou : Que ce soit dans la métropole toulousaine ou dans les secteurs ruraux de l’Ouest Occitanie, les ventes les plus marquantes concernent des propriétés ayant conservé leur intégrité architecturale. Le marché valorise aujourd’hui les restaurations fidèles, l’usage de matériaux traditionnels et les ensembles patrimoniaux cohérents. La rareté de ces biens, notamment en cœur de ville, laisse présager une consolidation de leur valeur.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements