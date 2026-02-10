Immobilier sur la Côte Atlantique : « Un marché devenu très sélectif »
Sur la Côte Atlantique, l’immobilier de caractère reste recherché mais s’inscrit désormais dans une logique de sélection. L’analyse de Caroline Caron-de-Panthou et Ilan Libert, directeurs régionaux du groupe Patrice Besse pour la Côte Atlantique.
De La Rochelle à la Côte basque, le marché de l’immobilier de caractère conserve son attractivité, mais fonctionne désormais selon des critères beaucoup plus exigeants. Caroline Caron-de Panthou et Ilan Libert, directeurs régionaux du Groupe Patrice Besse pour la Côte Atlantique – Nouvelle-Aquitaine, décrivent un marché recentré sur la qualité des biens, leur rareté et la cohérence des projets.
Avis d’experts
Quelle est l’évolution du marché sur votre secteur ?
Caroline Caron-de Panthou et Ilan Libert : Sur l’ensemble de la façade atlantique, de La Rochelle à la Côte basque, le marché de l’immobilier de caractère reste attractif mais se montre désormais très sélectif. Les prix se stabilisent à La Rochelle et sur le Bassin d’Arcachon, tandis qu’ils reculent légèrement sur certaines communes de la Côte basque. À Bordeaux, l’offre s’étoffe et certains segments se normalisent, alors que les biens patrimoniaux restaurés conservent leur valeur en raison de leur rareté.
Quel est le profil des acquéreurs ?
Caroline Caron-de Panthou et Ilan Libert : Les acquéreurs sont majoritairement des ménages établis, à la recherche d’une résidence secondaire de prestige ou d’un bien patrimonial pouvant devenir une résidence principale. Ils viennent de la région, des grandes métropoles françaises et de l’international, notamment d’Europe du Nord, du Royaume-Uni et d’Amérique du Nord. Leur attention se porte sur des biens offrant une identité forte, un cadre paysager ou maritime remarquable et un niveau de confort contemporain élevé.
Une remarque intéressante à partager sur votre secteur ?
Caroline Caron-de Panthou et Ilan Libert : Le marché atlantique reste marqué par la rareté des biens patrimoniaux. Les ventes se concentrent sur des propriétés historiques ou emblématiques, pour lesquelles la qualité des restaurations est déterminante. Le marché s’inscrit davantage dans une logique de sélection et de transmission que dans une recherche de volume de transactions.