SCPI : Alta Convictions affiche une performance globale de 7,55 % en 2025
La SCPI Alta Convictions, gérée par Altarea Investment Managers, revendique une performance globale de 7,55 % en 2025, combinant revenus distribués et hausse du prix de la part.
- La SCPI Alta Convictions revendique une performance globale annuelle de 7,55 % en 2025, combinant un taux de distribution de 6,57 % et une hausse du prix de la part de 0,98 %.
- Le prix de la part de la SCPI Alta Convictions est passé de 305 à 308 euros au 1er décembre 2025, enregistrant une deuxième revalorisation en deux ans.
La SCPI Alta Convictions, gérée par Altarea Investment Managers, publie son bilan 2025. Le fonds indique avoir délivré une performance globale de 7,55 %, portée par les revenus versés aux associés et une nouvelle hausse du prix de la part.
Une nouvelle hausse du prix de la part en 2025
Alta Convictions a procédé à une nouvelle revalorisation de son prix de part en 2025. Au 1er décembre, celui-ci est passé de 305 à 308 euros, soit une hausse de 0,98 %. Il s’agit de la deuxième augmentation enregistrée depuis la création de la SCPI.
Selon Altarea Investment Managers, cette évolution s’explique par la valorisation du patrimoine détenu. Elle intervient dans un contexte de marché immobilier marqué par une correction des prix liée à la remontée des taux d’intérêt, mais aussi par des opportunités d’acquisition à des niveaux jugés plus attractifs par les investisseurs professionnels.
Des revenus réguliers à l’origine de la performance
Sur l’ensemble de l’année 2025, la SCPI affiche une performance globale annuelle de 7,55 %. Celle-ci repose principalement sur un taux de distribution de 6,57 %, c’est-à-dire la part des loyers redistribués aux associés, complétée par la revalorisation du prix de la part.
La SCPI franchit également un cap symbolique, avec une capitalisation qui dépasse désormais les 100 millions d’euros. À fin 2025, le portefeuille se compose de 16 actifs immobiliers, investis notamment dans le commerce, la logistique et les locaux d’activité. Des segments qui, selon la société de gestion, bénéficient de niveaux de demande locative plus résilients que d’autres catégories d’actifs.
Des marges de sécurité mises en avant par Altarea IM
Au-delà des performances affichées, Altarea Investment Managers souligne plusieurs indicateurs destinés à sécuriser les revenus des associés. Les réserves de distribution atteignent ainsi 5,7 mois de loyers à fin 2025. Concrètement, ces réserves permettent de continuer à verser des revenus même en cas de baisse temporaire des loyers encaissés.
Autre élément mis en avant : le prix de souscription reste inférieur de plus de 7 % à la valeur de reconstitution, c’est-à-dire au coût théorique qu’il faudrait supporter pour reconstituer le patrimoine à l’identique. Cet écart est généralement présenté comme une marge de protection pour les épargnants en cas de tension sur le marché immobilier.
Une stratégie d’investissement qui se poursuit en 2026
Pour 2026, la société de gestion estime que le marché immobilier reste favorable aux acquisitions, avec des prix désormais ajustés au nouvel environnement de taux. Alta Convictions entend poursuivre une stratégie orientée vers des actifs capables de conserver, voire d’améliorer, leur valeur dans le temps, plutôt que de rechercher uniquement un rendement immédiat.
La SCPI prévoit de conserver une exposition majoritairement concentrée en France, tout en restant attentive à des opportunités ciblées en Europe, notamment en Espagne. Comme le rappelle Altarea Investment Managers, les performances passées ne préjugent toutefois pas des performances futures.