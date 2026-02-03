SCPI : Plus de 7 % pour Iroko Zen en 2025, un lancement réussi pour Iroko Atlas

En 2025, la SCPI Iroko Zen dépasse 540 millions d’euros de collecte et maintient une performance supérieure à 7 %, tandis qu’Iroko Atlas affiche 9,41 % dès son lancement, selon la société de gestion Iroko.

La société de gestion Iroko affiche deux dynamiques solides en 2025. Sa SCPI historique, Iroko Zen, maintient une performance supérieure à 7 %, tandis que la nouvelle SCPI Iroko Atlas dépasse ses objectifs dès sa première année de commercialisation.

Iroko Zen : une collecte soutenue et des performances qui se maintiennent

En 2025, la SCPI Iroko Zen a collecté plus de 540 millions d’euros. Cette collecte importante a été déployée rapidement, tout en conservant une stratégie d’investissement fondée sur la sélection rigoureuse des actifs, selon la société de gestion.

La SCPI affiche, une nouvelle fois, une performance globale annuelle et un taux de distribution supérieurs à 7 %. La performance globale annuelle correspond à la combinaison des revenus distribués et de l’évolution de la valeur de la part sur l’année. La société de gestion met en avant la régularité de ces résultats, dans un marché immobilier jugé encore favorable aux acheteurs.

Un patrimoine diversifié et majoritairement investi en Europe

Sur le plan immobilier, Iroko Zen a investi près de 630 millions d’euros en 2025 dans 41 actifs. Le rendement Acte En Main (AEM), c’est-à-dire le rendement intégrant l’ensemble des coûts liés à l’acquisition, s’établit en moyenne à 7,79 %.

La stratégie de diversification reste marquée. Plus de 70 % des revenus perçus par la SCPI proviennent désormais de l’étranger. La taille moyenne des actifs reste inférieure à 10 millions d’euros, traduisant une volonté de limiter les risques de concentration.

La valeur de reconstitution est restée stable en 2025, tandis que le prix de part demeure décoté de plus de 4 %, selon les données communiquées par la société de gestion.

« Avec 27 000 épargnants et un patrimoine supérieur à 1,3 milliard d’euros, Iroko Zen a construit un couple rendement/risque parmi les plus compétitifs du marché », indique Gautier Delabrousse-Mayoux, président d’Iroko, qui précise rester concentré sur la structuration du patrimoine et la saisie d’opportunités.

Iroko Atlas : un lancement commercial au-delà des objectifs

Lancée à la souscription en septembre 2025, la SCPI Iroko Atlas a collecté plus de 76 millions d’euros sur ses premiers mois de commercialisation. La société de gestion indique que ce niveau de collecte dépasse les objectifs initialement annoncés.

Dès sa première année, la SCPI affiche une performance globale annuelle et un taux de distribution de 9,41 %. La société de gestion rappelle toutefois que cette performance n’est pas représentative de la performance future, notamment en raison de l’impact du délai de jouissance, période pendant laquelle les parts ne génèrent pas encore de revenus.

Des investissements européens déjà revalorisés

En 2025, Iroko Atlas a réalisé 12 acquisitions dans six pays européens : Irlande, Royaume-Uni, Pays-Bas, République tchèque, Allemagne et Espagne. Le rendement Acte En Main moyen ressort à 8,51 %, selon les données communiquées.

La campagne d’expertise réalisée au 31 décembre 2025 fait apparaître une appréciation du parc immobilier de 11 % par rapport à la valeur d’acquisition. Cette évolution se traduit par une valeur de reconstitution de 204,87 euros, supérieure au prix de part fixé à 200 euros.

À retenir pour les épargnants

La société de gestion rappelle que les performances passées ne présagent pas des performances futures. Le prix des parts peut évoluer à la hausse comme à la baisse, en fonction du marché immobilier et de la valeur du patrimoine détenu.

En 2025, aucun revenu non récurrent n’a été versé par les SCPI Iroko Zen et Iroko Atlas. Les impôts acquittés à l’étranger représentent respectivement 15,41 % et 17,64 % des revenus bruts versés sur l’année.

