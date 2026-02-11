Immobilier en Auvergne Rhône-Alpes : Le marché repart mais de façon sélective

Après un fort ralentissement, le marché des biens de caractère repart en Auvergne Rhône-Alpes. Sophie Batsch, directrice régionale du groupe Patrice Besse, analyse une reprise ciblée et une demande soutenue sur les biens de qualité.

Après une phase de ralentissement marquée, le marché des biens de caractère montre des signes de reprise en Auvergne Rhône-Alpes.

Sophie Batsch, directrice régionale Auvergne Rhône-Alpes du groupe Patrice Besse, décrypte une reprise progressive, portée par des acquéreurs ciblés et une demande soutenue sur les biens de grande qualité.

Quelle est l’évolution du marché sur votre secteur ?

Sophie Batsch : Le marché des édifices de caractère en Auvergne Rhône-Alpes, après avoir fortement ralenti, reprend dans certains secteurs de la région. Les acquéreurs qui attendaient une baisse reviennent également, mais de manière hétérogène selon les territoires.

Quel est le profil des acquéreurs ?

Sophie Batsch : Les acquéreurs sont majoritairement des familles, des professionnels de l’animation culturelle ou commerciale, ou les deux à la fois. Environ la moitié des contacts proviennent d’une clientèle étrangère. Dans les faits, entre 25 % et 30 % des ventes que nous réalisons bénéficient à des acquéreurs étrangers.

Une remarque intéressante à partager sur votre secteur ?

Sophie Batsch : Nous observons actuellement des demandes importantes, au-delà de 2 millions d’euros, pour des biens de grande qualité. Les châteaux reprennent également des couleurs sur notre secteur.

