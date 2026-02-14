Tempêtes : Comment protéger sa maison face aux grosses intempéries
Vents violents, pluies abondantes, arbres qui tombent … Les intempéries se succèdent et sont une plaie pour nos habitations. Comment les protéger ? Les conseils d’un expert.
La tempête Nils a frappé la France cette semaine, avec des vents de 160 km/h. Elle a privé près d’un million de foyers d’électricité. D’autres tempêtes pourraient suivre dans les mois à venir. C’est donc le bon moment pour préparer sa maison aux risques liés aux intempéries !
Dans le même temps, les Bouches-du-Rhône ont connu en janvier 2026 des précipitations bien supérieures à la normale : 40 % de pluies en plus à Marseille. Et ce n’est pas fini, ces épisodes devraient durer encore au moins deux semaines. On associe souvent le changement climatique aux canicules, mais cet hiver humide illustre un autre problème : il pleut moins régulièrement, mais quand ça tombe, c’est plus fort et plus long. Ce genre d’épisode devient courant et abîme les sols, les plantes et les bâtiments. Les propriétaires doivent s’adapter.
Vents violents, pluies abondantes et températures négatives peuvent endommager maisons et jardins. Entre les arbres qui tombent, les canalisations gelées et les clôtures arrachées, les conséquences sont nombreuses – mais beaucoup peuvent être évitées en prenant quelques précautions dès maintenant.
Selon Vincent Dubert, expert en bâtiment chez Travaux.com, bien que certaines conséquences soient inévitables, il existe des recommandations simples à suivre pour assurer la sécurité de votre habitation. Il recommande des vérifications régulières pour éviter de mauvaises surprises. « En été, on repousse souvent les petits travaux d’entretien comme le nettoyage des gouttières ou la fixation des tuiles. Mais à l’approche des tempêtes, négliger ces points pourrait coûter cher. De plus, certains dommages évitables peuvent invalider votre assurance habitation », explique-t-il.
Les gestes avant une tempête
Démontez les panneaux de clôture instables
Il vaut mieux retirer les panneaux ou poteaux branlants plutôt que de les laisser à la merci des vents. Nous vous conseillons de les ranger temporairement et de les réinstaller correctement ensuite.
Entretenez les gouttières
Les gouttières obstruées peuvent causer des inondations ou des infiltrations dans votre maison. Vérifiez qu’elles sont bien fixées pour éviter des dégâts supplémentaires.
Inspectez la cheminée
Si les vents ne sont pas encore violents, profitez-en pour vérifier l’état de votre cheminée et de ses éléments (chapeaux, grilles, etc.). En cas de doute, mieux vaut faire appel à un professionnel.
Vérifiez les tuiles
Les tuiles lâches risquent de s’envoler dès les premiers vents forts, et de laisser entrer l’eau dans votre toiture. Une simple tuile manquante peut provoquer des infiltrations importantes.
Élaguez les branches dangereuses
Si certaines branches d’arbres paraissent fragiles, mieux vaut les retirer avant la tempête. Cela permet de réduire le risque de casse et de dégâts supplémentaires.
Coupez les services d’utilité
Assurez-vous de savoir où se trouvent les interrupteurs principaux pour couper l’eau, le gaz ou l’électricité en cas d’urgence.
Les gestes après une tempête
Vérifiez les clôtures
Si un panneau est tombé, vérifiez s’il peut être remis en place ou s’il doit être remplacé.
Envisagez des clôtures résistantes au vent
Si vos clôtures sont souvent endommagées, envisagez des modèles « résistants au vent », surtout dans les régions exposées.
Faîtes contrôler les gouttières
Une intervention professionnelle peut être nécessaire après une tempête pour s’assurer qu’elles sont en bon état.
Évaluez l’état du toit
Faites appel à un professionnel pour vérifier l’état de votre toiture si des signes de dommages sont visibles.
Taillez les arbres abîmés
Si des arbres ont souffert de la tempête, il est conseillé de faire appel à un arboriste pour évaluer leur stabilité.