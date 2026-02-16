Prix de l’immobilier à Clermont-Ferrand : Les clés du marché en février 2026

Vous avez un projet immobilier à Clermont-Ferrand? Voici les prix de vente, les loyers et les principaux indicateurs du marché immobilier au 1er février 2026.

Située dans le département du Puy-de-Dôme, en région Auvergne-Rhône-Alpes, Clermont-Ferrand est une grande ville universitaire et économique, structurée autour d’un bassin d’emploi solide. Longtemps caractérisé par des prix contenus, son marché immobilier a connu une hausse progressive avant d’entrer, depuis deux ans, dans une phase de stabilisation.

Vous êtes propriétaire à Clermont-Ferrand ? Vous envisagez d’acheter, de vendre ou d’investir ? Vous êtes professionnel de l’immobilier et souhaitez conseiller au mieux vos clients ? MySweetImmo vous propose un décryptage des tendances du marché immobilier clermontois, fondé sur les derniers indicateurs du Prix et Indice des Prix de l’Immobilier (IPI) SeLoger, arrêtés au 1er février 2026.

Un marché immobilier de grande ville régionale, à prix encore accessibles

À Clermont-Ferrand, le prix moyen des appartements s’établit à 2 127 €/m², un niveau encore accessible pour une grande ville universitaire.

Le marché des maisons affiche un prix moyen de 2 625 €/m², traduisant une prime mesurée pour l’habitat individuel. Tous biens confondus, le prix moyen « hybride » ressort à 2 215 €/m², confirmant le positionnement intermédiaire du marché clermontois.

Appartements : une légère hausse sur un an

Le marché des appartements montre une évolution modérée. À court terme, les prix reculent légèrement (–0,6 % sur un mois), mais progressent sur trois mois (+0,3 %).

Sur un an, la hausse atteint +0,9 %, avant un léger ajustement à moyen terme (–3,7 % sur trois ans). Sur cinq ans, la progression reste positive (+5,6 %), traduisant une croissance modérée et régulière.

Maisons : une dynamique plus soutenue

Le segment des maisons affiche une trajectoire plus favorable. À court terme, les prix reculent légèrement (–0,8 % sur un mois, –1,0 % sur trois mois).

Sur un an, la hausse atteint +6,3 %, confirmant l’attrait pour l’habitat individuel. À moyen et long terme, la dynamique reste positive (+0,8 % sur trois ans, +10,3 % sur cinq ans).

Des écarts de prix selon les secteurs

À Clermont-Ferrand, les écarts de prix restent marqués selon les quartiers. Les secteurs centraux et proches des pôles universitaires conservent une meilleure tenue des valeurs, tandis que certains quartiers périphériques offrent encore des opportunités à prix plus contenus.

Les appartements attirent investisseurs et étudiants, tandis que les maisons répondent à une demande familiale plus ciblée.

Des loyers modérés et des rendements corrects

Le marché locatif clermontois affiche des loyers modérés. Les appartements se louent en moyenne 12,6 €/m², contre 11,3 €/m² pour les maisons. Tous biens confondus, le loyer moyen atteint 12,4 €/m².

Rapportés à des prix d’achat encore raisonnables, ces niveaux permettent d’afficher des rendements locatifs corrects, particulièrement intéressants pour l’investissement locatif étudiant.

Combien coûte un T2 à Clermont-Ferrand ?

Pour proposer une projection concrète, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².

Prix d’achat estimatif : 2 127 €/m² × 40 m² ≈ 85 080 €

Loyer mensuel estimatif : 12,6 €/m² × 40 m² ≈ 504 €

Rendement locatif brut : 7,1 % sur 12 mois.

Un rendement attractif, cohérent avec un marché universitaire à prix contenus.

Structure du parc et contexte socio-économique

La structure du parc immobilier éclaire les dynamiques locales.

Les résidences secondaires représentent 3,7 % des logements, confirmant un marché majoritairement résidentiel. Le taux de logements vacants s’établit à 7,7 %, un niveau modéré.

La part de propriétaires occupants atteint 31 %, traduisant une forte présence locative, liée au statut universitaire de la ville.

Le revenu médian, établi à 30 154 € (Insee 2023), est proche de la moyenne nationale.

Les délais de vente moyens s’établissent à 89 jours, contre 83 jours un an plus tôt, signalant un léger ralentissement de la fluidité du marché.

Méthodologie : Les prix et loyers présentés dans cet article sont issus des données SeLoger, arrêtées au 1er février 2026. Les évolutions sont calculées sur 1 mois, 3 mois, 1 an, 3 ans et 5 ans. Les données socio-économiques (population, revenus, structure du parc) proviennent de l’Insee.

Pour faciliter la comparaison entre les villes, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².

