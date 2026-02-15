Prix de l’immobilier à Narbonne : les clés du marché en février 2026

Vous avez un projet immobilier à Narbonne? Retrouvez les prix de vente, les loyers et les principaux indicateurs du marché immobilier au 1er février 2026.

Située dans le département de l’Aude, en région Occitanie, Narbonne bénéficie d’une position stratégique entre Méditerranée, arrière-pays et grands axes de circulation. Ville à la fois résidentielle et touristique, elle attire aussi bien des ménages locaux que des investisseurs, séduits par des prix encore accessibles au regard du littoral.

Vous êtes propriétaire à Narbonne ? Vous envisagez d’acheter, de vendre ou d’investir ? Vous êtes professionnel de l’immobilier et souhaitez affiner vos conseils auprès de vos clients ?

MySweetImmo vous propose un décryptage clair et approfondi des tendances du marché immobilier à Narbonne, fondé sur les derniers indicateurs du Prix et Indice des Prix de l’Immobilier (IPI) SeLoger, arrêtés au 1er février 2026.

Un marché immobilier encore accessible à l’échelle du littoral

À Narbonne, le prix moyen des appartements s’établit à 2 288 €/m², un niveau nettement inférieur à celui observé dans de nombreuses communes littorales. Cette accessibilité contribue à maintenir une demande active, tant pour les résidences principales que pour l’investissement locatif.

Sur le segment des maisons, le prix moyen atteint 2 415 €/m², traduisant une valorisation légèrement supérieure, cohérente avec la part importante de maisons dans le parc local. Tous biens confondus, le prix moyen « hybride » ressort à 2 342 €/m², confirmant le positionnement intermédiaire du marché narbonnais.

Appartements : une tendance haussière sur le long terme

Le marché des appartements affiche une trajectoire globalement favorable. À très court terme, les prix reculent de –1,0 % sur un mois, avant de progresser de +0,8 % sur trois mois, traduisant un marché en phase de stabilisation.

Sur un an, la hausse atteint +3,6 %, confirmant la bonne tenue des prix. À plus long terme, la dynamique est encore plus marquée, avec +6,4 % sur trois ans et surtout +30,8 % sur cinq ans, illustrant un rattrapage significatif après une longue période de prix modérés.

Maisons : une progression plus mesurée

Le marché des maisons évolue de manière plus contrastée. À court terme, les prix reculent légèrement (–0,9 % sur un mois, –1,2 % sur trois mois), avant de repartir à la hausse sur un an (+4,0 %).

Sur trois ans, la tendance est légèrement négative (–1,4 %), mais le mouvement reste positif sur cinq ans, avec une progression de +8,7 %. Ces évolutions traduisent un marché des maisons plus stable, moins soumis aux tensions que celui des appartements.

Des écarts de prix selon la typologie des biens

À Narbonne, la typologie du logement influence fortement les stratégies d’achat. Les petites surfaces, notamment les T2, sont particulièrement recherchées par les investisseurs et les acquéreurs de résidences secondaires, en raison de leur liquidité et de leur rendement potentiel.

Les logements familiaux et les maisons offrent, en revanche, des prix au mètre carré plus contenus, ce qui peut constituer une opportunité pour les ménages souhaitant s’installer durablement.

Des loyers modérés, avec un équilibre du marché locatif

Le marché locatif narbonnais reste accessible. Les appartements se louent en moyenne 12,1 €/m², contre 12,7 €/m² pour les maisons. Tous biens confondus, le loyer moyen atteint 12,4 €/m².

Avec un taux de vacance de 9,0 %, le marché locatif apparaît relativement équilibré, sans tension excessive mais sans excès d’offre, ce qui contribue à la stabilité des loyers.

Combien coûte un T2 à Narbonne ?

Pour offrir une projection concrète, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².

Prix d’achat estimatif : 2 288 €/m² × 40 m² ≈ 91 520 €



: 2 288 €/m² × 40 m² ≈ Loyer mensuel estimatif : 12,1 €/m² × 40 m² ≈ 484 €



: 12,1 €/m² × 40 m² ≈ Rendement locatif brut : 6,4 % sur 12 mois.

Un rendement attractif, qui positionne Narbonne comme une ville intéressante pour l’investissement locatif, tout en conservant un marché résidentiel équilibré.

Structure du parc et contexte socio-économique

La structure du parc immobilier apporte un éclairage complémentaire sur le fonctionnement du marché local. Ces indicateurs, par nature stables dans le temps, permettent de contextualiser les évolutions de prix observées au 1er février 2026.

Les résidences secondaires représentent 16,1 % des logements, traduisant une forte attractivité touristique et résidentielle. La part de propriétaires occupants atteint 44 %, indiquant un équilibre relatif entre propriétaires et locataires.

Le revenu médian, établi à 28 470 € (Insee 2023), apparaît cohérent avec les niveaux de prix observés, contribuant à maintenir une certaine accessibilité pour les ménages locaux.

Ce que cela signifie pour vous Si vous achetez Narbonne offre encore des opportunités intéressantes pour accéder à la propriété, notamment pour les ménages à la recherche d’un compromis entre cadre de vie, prix et proximité du littoral. Si vous vendez Dans un marché globalement bien orienté, les biens correctement positionnés continuent de trouver preneur. La connaissance fine du marché local reste essentielle pour fixer un prix adapté. Si vous investissez Les rendements locatifs restent attractifs, en particulier sur les petites surfaces. La présence importante de résidences secondaires impose toutefois une attention particulière à l’emplacement et à la cible locative.

Les prix et loyers présentés dans cet article sont issus des données SeLoger, arrêtées au 1er février 2026. Les évolutions sont calculées sur 1 mois, 3 mois, 1 an, 3 ans et 5 ans. Les données socio-économiques (population, revenus, structure du parc) proviennent de l’Insee.

Pour faciliter la comparaison entre les villes, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².



