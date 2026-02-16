Prix de l’immobilier à Lorient : Les clés du marché en février 2026

Vous avez un projet immobilier à Lorient ? Retrouvez les prix de vente, les loyers et les principaux indicateurs du marché immobilier au 1er février 2026.

Située dans le département du Morbihan, en région Bretagne, Lorient est une ville portuaire et universitaire au profil plus populaire que Vannes, avec un marché immobilier historiquement plus accessible. Après plusieurs années de hausse, la ville connaît aujourd’hui une phase de réajustement, dans un contexte de ralentissement général du marché.

Vous êtes propriétaire à Lorient ? Vous envisagez d’acheter, de vendre ou d’investir ? Vous êtes professionnel de l’immobilier et souhaitez conseiller au mieux vos clients ?

MySweetImmo vous propose un décryptage clair et structuré des tendances du marché immobilier lorientais, fondé sur les derniers indicateurs du Prix et Indice des Prix de l’Immobilier (IPI) SeLoger, arrêtés au 1er février 2026.

Un marché immobilier urbain à prix contenus

À Lorient, le prix moyen des appartements s’établit à 2 585 €/m², un niveau encore accessible pour une ville littorale de cette taille.

Le marché des maisons affiche un prix moyen de 3 057 €/m², traduisant une prime pour l’habitat individuel. Tous biens confondus, le prix moyen « hybride » ressort à 2 707 €/m², confirmant le positionnement intermédiaire du marché lorientais.

Appartements : une correction sur un an

Le marché des appartements affiche un repli sensible. À court terme, les prix reculent (–1,3 % sur un mois, –2,6 % sur trois mois).

Sur un an, la baisse atteint –3,5 %, avant un ajustement plus modéré à moyen terme (–2,9 % sur trois ans). À long terme, la dynamique reste toutefois positive (+19,3 % sur cinq ans), reflet de la forte hausse post-crise sanitaire.

Maisons : un repli plus marqué

Le segment des maisons connaît une correction plus prononcée. À court terme, les prix reculent (–0,7 % sur un mois, –3,2 % sur trois mois).

Sur un an, la baisse atteint –8,2 %, confirmant un net ralentissement de la demande. À moyen terme, le repli se poursuit (–9,7 % sur trois ans), avant une hausse plus limitée à long terme (+6,2 % sur cinq ans).

Des écarts de prix selon les quartiers

À Lorient, les écarts de prix restent sensibles selon les secteurs. Les quartiers centraux et proches du littoral conservent une meilleure tenue des valeurs, tandis que certaines zones plus éloignées offrent davantage d’opportunités à la négociation.

Les appartements attirent investisseurs et primo-accédants, tandis que les maisons s’adressent prioritairement à une clientèle familiale locale.

Des loyers soutenus et des rendements solides

Le marché locatif lorientais affiche des loyers soutenus. Les appartements se louent en moyenne 14,3 €/m², contre 15,6 €/m² pour les maisons. Tous biens confondus, le loyer moyen atteint 14,7 €/m².

Rapportés à des prix d’achat encore modérés, ces niveaux permettent d’afficher des rendements locatifs attractifs, supérieurs à ceux observés dans d’autres villes littorales bretonnes.

Combien coûte un T2 à Lorient ?

Pour proposer une projection concrète, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².

Prix d’achat estimatif : 2 585 €/m² × 40 m² ≈ 103 400 €

Loyer mensuel estimatif : 14,3 €/m² × 40 m² ≈ 572 €

Rendement locatif brut : 6,6 % sur 12 mois.

Un rendement solide, cohérent avec un marché urbain accessible en phase d’ajustement.

Structure du parc et contexte socio-économique

La structure du parc immobilier éclaire les dynamiques locales.

Les résidences secondaires représentent 3,3 % des logements, confirmant un marché très majoritairement résidentiel. Le taux de logements vacants s’établit à 8,4 %, un niveau modéré.

La part de propriétaires occupants atteint 43 %, traduisant un équilibre entre propriétaires et locataires.

Le revenu médian, établi à 30 330 € (Insee 2023), est proche de la moyenne nationale.

Les délais de vente moyens s’établissent à 36 jours, contre 57 jours un an plus tôt, signalant une amélioration notable de la fluidité du marché, malgré la correction des prix.

Méthodologie : Les prix et loyers présentés dans cet article sont issus des données SeLoger, arrêtées au 1er février 2026. Les évolutions sont calculées sur 1 mois, 3 mois, 1 an, 3 ans et 5 ans. Les données socio-économiques (population, revenus, structure du parc) proviennent de l’Insee.

Pour faciliter la comparaison entre les villes, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².

