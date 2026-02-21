Prix de l’immobilier Auch : les clés du marché en février 2026

Découvrez le point complet sur le marché immobilier à Auch avec les prix de vente, les loyers et les indicateurs clés au 1er février 2026.

Située dans le département du Gers, en région Occitanie, Auch est une ville moyenne au rôle administratif central, au cœur d’un territoire rural attractif pour sa qualité de vie. Son marché immobilier se distingue par des prix encore très accessibles, une forte présence de maisons et des rendements locatifs élevés, notamment sur les petites surfaces.

Vous êtes propriétaire à Auch ? Vous envisagez d’acheter, de vendre ou d’investir ? Vous êtes professionnel de l’immobilier et souhaitez affiner vos conseils auprès de vos clients ? MySweetImmo vous propose un décryptage des tendances du marché immobilier à Auch, fondé sur les derniers indicateurs du Prix et Indice des Prix de l’Immobilier (IPI) SeLoger, arrêtés au 1er février 2026.

Un marché immobilier très accessible

À Auch, le prix moyen des appartements s’établit à 1 734 €/m², positionnant la ville parmi les marchés les plus accessibles de la série. Ce niveau de prix soutient à la fois la demande des primo-accédants et l’intérêt des investisseurs.

Sur le segment des maisons, largement représentées dans le parc local (47 % des logements), le prix moyen atteint 2 143 €/m², restant très modéré au regard des standards nationaux. Tous biens confondus, le prix moyen « hybride » ressort à 1 921 €/m², confirmant le positionnement abordable du marché auscitain.

Appartements : une dynamique positive sur le moyen et long terme

Le marché des appartements connaît quelques ajustements à très court terme, avec un recul de –1,0 % sur un mois. En revanche, la tendance est plus favorable sur les horizons plus longs.

Sur trois mois, les prix progressent de +0,8 %, et sur un an, la hausse atteint +3,6 %. À moyen et long terme, la progression se confirme avec +2,0 % sur trois ans et +13,1 % sur cinq ans, traduisant un rattrapage progressif.

Maisons : une trajectoire bien orientée

Le marché des maisons affiche une évolution globalement positive. À court terme, les prix reculent légèrement (–0,9 % sur un mois, –1,2 % sur trois mois), traduisant des ajustements ponctuels.

Sur un an, la hausse atteint +4,0 %, tandis que la progression se poursuit à moyen et long terme, avec +4,3 % sur trois ans et +19,2 % sur cinq ans. Ces indicateurs confirment l’attractivité de l’habitat individuel dans un territoire recherché pour son cadre de vie.

Des écarts de prix selon la typologie des biens

À Auch, la typologie du logement joue un rôle clé dans les stratégies d’achat. Les appartements, en particulier les T2, offrent des tickets d’entrée très accessibles et concentrent l’essentiel de l’intérêt des investisseurs.

Les maisons familiales, nombreuses et abordables, constituent le cœur du marché résidentiel, attirant des ménages en quête d’espace et de stabilité.

Des loyers modérés, mais des rendements élevés

Le marché locatif auscitain reste abordable. Les appartements se louent en moyenne 11,8 €/m², contre 11,1 €/m² pour les maisons. Tous biens confondus, le loyer moyen atteint 11,5 €/m².

Grâce aux faibles prix d’achat, les rendements locatifs sont élevés, en particulier sur les petites surfaces, positionnant Auch comme une ville attractive pour l’investissement locatif.

Combien coûte un T2 à Auch ?

Pour proposer une projection concrète, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².

Prix d’achat estimatif : 1 734 €/m² × 40 m² ≈ 69 360 €

: 1 734 €/m² × 40 m² ≈ 69 360 € Loyer mensuel estimatif : 11,8 €/m² × 40 m² ≈ 472 €

: 11,8 €/m² × 40 m² ≈ 472 € Rendement locatif brut : 8,2 % sur 12 mois.

Un rendement élevé, cohérent avec un marché accessible et peu spéculatif.

Structure du parc et contexte socio-économique

La structure du parc immobilier apporte un éclairage complémentaire sur le fonctionnement du marché auscitain. Ces indicateurs, par nature stables dans le temps, permettent de contextualiser les évolutions de prix observées au 1er février 2026.

Les résidences secondaires représentent 3,1 % des logements, confirmant un marché essentiellement résidentiel. La part de propriétaires occupants atteint 44 %, traduisant une mobilité résidentielle relativement élevée.

Le revenu médian, établi à 32 270 € (Insee 2023), apparaît cohérent avec les niveaux de prix observés, soutenant l’accessibilité du marché local.

Les Conseils de MySweetImmo Si vous achetez. Auch offre de réelles opportunités pour accéder à la propriété à un coût maîtrisé, aussi bien pour un projet résidentiel que pour un investissement locatif. Si vous vendez. Dans un marché équilibré, le positionnement au juste prix reste déterminant, mais les biens bien situés continuent de trouver preneur. Si vous investissez. Les rendements locatifs sont parmi les plus élevés de la série. La clé du succès réside dans le choix de l’emplacement et de la typologie du bien.

Méthodologie : Les prix et loyers présentés dans cet article sont issus des données SeLoger, arrêtées au 1er février 2026. Les évolutions sont calculées sur 1 mois, 3 mois, 1 an, 3 ans et 5 ans. Les données socio-économiques (population, revenus, structure du parc) proviennent de l’Insee. Pour faciliter la comparaison entre les villes, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².

