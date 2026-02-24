Réseau immobilier : Julie Janssens Constantin nommée Directrice Générale Adjointe de Janssens Immobilier Knight Frank

Janssens Immobilier Knight Frank annonce la nomination de Julie Janssens Constantin au poste de Directrice Générale Adjointe àprès plus de dix années à la tête du Marketing et de la Communication, puis Sales & Marketing.

Depuis plus d’une décennie, Julie Janssens Constantin a contribué à façonner l’image et la stratégie de communication de l’entreprise.

Elle a activement participé au renforcement de son identité de marque, à la structuration de son positionnement sur le marché de l’immobilier de prestige en Provence et à son rayonnement, notamment en lien avec le réseau international Knight Frank.

Janssens Immobilier : une aventure familiale

« Cette nomination vient saluer un engagement constant, une disponibilité sans faille et une vision stratégique affirmée au service des équipes et de la direction », souligne Rudi Janssens, Président et Fondateur de Janssens Immobilier. Et il ajoute : « C’est avec une émotion particulière que Carine Janssens et moi-même vous partageons une étape clé de la vie de notre groupe. Après plus de dix ans à façonner notre image et notre stratégie de communication, Julie franchit une nouvelle étape majeure en étant nommée Directrice Générale Adjointe. Cette décision marque notre volonté de pérenniser l’aventure familiale tout en nous projetant avec force vers l’avenir. »

Des responsabilités supplémentaires au sein du Groupe

Les nouvelles fonctions de Julie Janssens Constantin marque une étape structurante dans le développement du groupe Janssens Immobilier Knight Frank et dans l’organisation de sa gouvernance.

Julie Janssens Constantin conservera la responsabilité du pilotage et de la réflexion stratégique des pôles Sales & Marketing, qu’elle supervise depuis plusieurs années.

Elle élargira parallèlement son champ d’action en assurant un suivi renforcé des Responsables d’Agence et de leurs équipes, avec une présence accrue dans l’accompagnement opérationnel et le développement de la performance.

Elle poursuivra également son travail en lien étroit avec les partenaires associés de Knight Frank afin de consolider le rayonnement international du groupe. Cette évolution s’inscrit dans une dynamique de croissance maîtrisée et dans la continuité des valeurs fondatrices de l’entreprise familiale.

Continuer à faire vivre de belles histoires

« C’est un honneur de poursuivre cette aventure familiale et professionnelle, guidée par l’exemple et la confiance de mon père, mon premier mentor. Et par la douceur discrète de ma maman, qui restera toujours la meilleure conseillère pour me guider à chaque étape. Les valeurs et l’exigence que demande ce nouveau rôle m’habitent depuis le début et je suis impatiente de m’investir encore davantage dans les enjeux stratégiques et le développement du groupe », précise Julie Janssens Constantin avant de conclure :« En avant pour cette nouvelle aventure, avec une mission commune : créer le coup de coeur en Provence pour nos clients et continuer à faire vivre de belles histoires. »

