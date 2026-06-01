Logiciel immobilier : Sabrina Robles Lebailly prend la tête de WHISE France

WHISE confie son développement en France à Sabrina Robles Lebailly, nommée Directrice générale France de l’éditeur belge.

L’éditeur belge WHISE accélère son implantation sur le marché français et nomme Sabrina Robles Lebailly Directrice générale France. Ancienne dirigeante dans le logiciel immobilier, elle aura pour mission de structurer la croissance du groupe WHISE auprès des agences, réseaux et professionnels de l’immobilier.

WHISE franchit une nouvelle étape dans son développement en France. L’éditeur belge, spécialisé dans les solutions dédiées aux professionnels de l’immobilier, annonce la nomination de Sabrina Robles Lebailly au poste de Directrice générale France.

Cette arrivée s’inscrit dans une ambition claire : renforcer la présence de WHISE sur un marché français déjà très équipé, mais en pleine mutation, où les agences et les réseaux recherchent désormais moins “un logiciel de plus” qu’un véritable levier de performance commerciale.

Déjà engagée depuis plusieurs mois auprès de WHISE sur les enjeux de stratégie, de structuration commerciale et de développement marché, Sabrina Robles Lebailly aura pour mission d’incarner et de piloter l’ambition française de l’entreprise : installer durablement WHISE comme une plateforme de référence pour aider les professionnels de l’immobilier à mieux piloter leur activité, améliorer leur performance commerciale et exploiter plus intelligemment leurs données.

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Un profil à la croisée du logiciel immobilier, de la transformation et de la croissance

Sabrina Robles Lebailly possède plus de vingt ans d’expérience dans les environnements logiciels et la transformation d’entreprise. Après un parcours en direction financière, puis en direction générale, elle a notamment dirigé Adapt Immo, éditeur français de logiciels immobiliers.

Son parcours est fortement marqué par l’écosystème immobilier, qu’elle connaît de l’intérieur : ses acteurs, ses usages, ses contraintes terrain, ses besoins clients et ses enjeux de modernisation. Pour mieux comprendre encore le quotidien des professionnels qu’elle accompagne, elle a même passé une semaine en immersion dans une agence immobilière, en mode “vis ma vie”, afin de vivre concrètement le métier d’agent immobilier, ses réalités opérationnelles et ses points de friction.

Son arrivée chez WHISE marque donc une continuité naturelle : mettre son expérience du logiciel, de l’immobilier et de la transformation au service d’un projet de développement ambitieux.

Faire de WHISE une plateforme de performance commerciale reconnue

Sur le marché français, WHISE veut se différencier par une approche résolument orientée performance. L’enjeu n’est pas d’ajouter un CRM immobilier de plus sur le marché, mais de mettre la technologie au service de la croissance des agences : mieux exploiter leurs données, suivre plus efficacement leurs prospects, automatiser les actions commerciales selon leur propre méthodologie, réactiver leur base clients et piloter leur activité avec plus de précision grâce à des recommandations d’actions concrètes.

WHISE se positionne comme une plateforme capable d’orchestrer l’ensemble du processus métier immobilier : logiciel métier + CRM Intelligent + Automatisations marketing + écosystème ouvert

L’ambition est claire : permettre aux conseillers immobiliers de les accompagner pour optimiser les actions à forte valeur ajoutée : convertir, conseiller, vendre et fidéliser.

“Ce qui m’a convaincue chez WHISE, c’est sa vision du métier de conseiller immobilier de demain. Le sujet ne sera plus seulement de saisir l’information, mais de savoir l’exploiter intelligemment. WHISE anticipe déjà l’impact de la data et de l’IA sur le métier, avec une feuille de route construite autour de la valeur réelle à apporter aux professionnels de l’immobilier”, explique Sabrina Robles Lebailly.

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Data, IA et performance commerciale au cœur de la feuille de route

La feuille de route portée par WHISE repose sur une conviction forte : la prochaine génération d’outils immobiliers sera pilotée par la data et l’intelligence artificielle.

La plateforme vise à centraliser et structurer plusieurs sources de données pour permettre des usages plus concrets : enrichissement intelligent des informations, scoring IA des leads, recommandations d’actions commerciales, ou encore analyse de la performance

De nouvelles fonctionnalités autour de l’IA devraient émerger dans les prochains mois, avec un objectif : faciliter le quotidien des conseillers, les aider à mieux prioriser leurs actions et renforcer leur performance commerciale.

“Les agences immobilières ne manquent pas de logiciels. Elles manquent souvent de temps, de visibilité et de leviers concrets pour transformer leurs données en actions commerciales utiles. C’est précisément là que WHISE peut apporter une vraie valeur”, poursuit Sabrina Robles Lebailly.

Structurer une présence durable sur le marché français

La mission de Sabrina Robles Lebailly consistera notamment à structurer la stratégie d’acquisition, renforcer la visibilité de WHISE auprès de l’écosystème immobilier français, développer les partenariats et accompagner la montée en puissance commerciale du groupe en France.

“La France est un marché exigeant, très équipé, avec des acteurs historiques bien implantés. Pour réussir, il ne suffit pas d’avoir un bon produit. Il faut un positionnement clair et différenciant, une approche terrain, une vraie capacité d’accompagnement et des preuves concrètes de valeur pour les agences”, souligne-t-elle.

Avec cette nomination, WHISE affirme sa volonté de construire une présence durable en France et de s’imposer comme un acteur différenciant de la PropTech, au service de la performance commerciale des professionnels de l’immobilier.

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