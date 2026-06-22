Syndicat immobilier : Edouard Morlot élu Président de l’Unis France

Administrateur de biens au Havre, Edouard Morlot devient président de l’UNIS. Il succède à Danielle Dubrac et veut renforcer le poids du syndicat auprès des pouvoirs publics tout en accompagnant les professionnels de l’immobilier face aux mutations du secteur.

L’Union des syndicats de l’immobilier (UNIS) change de présidence. Réuni le 17 juin, son Conseil d’administration a élu à l’unanimité Edouard Morlot à la tête de l’organisation professionnelle. L’administrateur de biens havrais succède à Danielle Dubrac, qui achevait son second mandat consécutif.

Cette transition intervient à un moment charnière pour les professionnels de l’immobilier. Entre crise du logement, exigences croissantes en matière de rénovation énergétique et arrivée de nouveaux outils liés à l’intelligence artificielle, les enjeux de transformation du secteur restent nombreux.

Newsletter MySweetimmo

Qui est Edouard Morlot, nouveau président de l’UNIS ?

Âgé de 60 ans, Edouard Morlot dirige depuis 2009 le cabinet Jullien & Allix, administrateur de biens fondé en 1927 au Havre. L’entreprise familiale a été rejointe par ses deux fils en 2014.

Son parcours au sein de l’UNIS est ancien. Président de l’UNIS Normandie puis des Régions, il occupait depuis 2023 la fonction de président délégué de l’organisation. Il a également présidé la Commission nationale de la rénovation énergétique et de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE).

Depuis plusieurs années, il intervient régulièrement lors des salons immobiliers et des Universités de la copropriété. Ses prises de parole portent notamment sur la rénovation énergétique des immeubles et l’application de la loi Climat et Résilience.

Au-delà de l’immobilier, Edouard Morlot est membre du MEDEF Le Havre et administrateur du bailleur social Les 3F Normandie. Ancien basketteur, il a également présidé le club de basket havrais STB entre 2019 et 2022.

Un programme tourné vers l’influence et la modernisation

Le nouveau président a été élu sur la base d’un projet élaboré collectivement au sein de l’organisation : « Ensemble, cap sur 2029 ».

Ce programme s’articule autour de quatre priorités. La première consiste à renforcer l’influence politique de l’UNIS dans les débats qui concernent le logement et l’immobilier. La deuxième vise à améliorer l’accompagnement opérationnel des adhérents confrontés à un environnement réglementaire toujours plus complexe.

Le troisième axe concerne la modernisation de l’organisation professionnelle elle-même. Enfin, le quatrième porte sur la préparation de l’avenir des métiers de l’immobilier, dans un contexte de profondes mutations technologiques et sociétales.

Dans cette logique de continuité, Danielle Dubrac devrait devenir présidente déléguée de l’UNIS France. La composition complète du nouveau Bureau sera dévoilée à l’issue du prochain Conseil national, prévu début juillet.

Quels défis attendent l’UNIS ?

Au-delà du changement de gouvernance, le mandat d’Edouard Morlot s’ouvre dans un environnement particulièrement exigeant pour les professionnels.

La crise du logement continue de peser sur l’activité du secteur. Les administrateurs de biens, syndics, agents immobiliers et gestionnaires sont également confrontés à l’accélération des obligations liées à la transition énergétique, notamment dans les copropriétés.

L’intelligence artificielle constitue un autre sujet majeur. Si elle ouvre de nouvelles perspectives d’automatisation et de productivité, elle oblige aussi les organisations professionnelles à accompagner l’évolution des compétences et des pratiques.

Dans ce contexte, l’UNIS entend poursuivre sa montée en puissance. Selon la dernière mesure de représentativité réalisée en 2025, l’organisation représente 29 % des trois organisations patronales du secteur et 39 % de l’audience mesurée en nombre d’entreprises. Une progression régulière depuis la première mesure ministérielle réalisée en 2017.

Pour le nouveau président, l’enjeu sera désormais de transformer cette dynamique en capacité d’influence et d’accompagnement, alors que les professionnels de l’immobilier doivent s’adapter à des mutations économiques, réglementaires et technologiques de plus en plus rapides.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements