Journée Internationale des Droits des Femmes : L’immobilier, un levier de réussite professionnelle au féminin ?

Selon une étude iad, 47% des femmes pensent qu’il est possible de devenir entrepreneure dans l’immobilier sans diplôme ni gros capital de départ et la même part serait prête à envisager une reconversion !

À l’approche de la Journée Internationale des Droits des Femmes le 8 mars, iad dévoile les résultats d’une enquête exclusive menée avec l’institut Selvitys sur le rapport des Françaises à l’entrepreneuriat. Elle révèle un profond basculement de leur rapport au travail et met en lumière une réalité clé : les femmes sont prêtes à entreprendre à condition que les modèles évoluent.

Un rapport au travail profondément transformé

La crise sanitaire a marqué un tournant durable : 52% des françaises déclarent que le Covid a modifié leur rapport au travail, un niveau comparable à celui des hommes mais avec des attentes spécifiques plus marquées.

La liberté professionnelle s’impose comme un critère central avec 47% la considérant indispensable et pourtant 32% estimant ne pas la trouver dans leur emploi actuel. Cette quête d’équilibre reste un défi avec 36% qui rencontrent des difficultés à concilier vie professionnelle et vie personnelle,

Pour autant, les femmes y croient : 80% pensent qu’un changement de vie professionnelle est possible à tout âge et plus d’une sur deux a déjà envisagé une reconversion ou y réfléchit activement.

« Ces chiffres montrent que les femmes ne cherchent pas seulement à travailler différemment mais à vivre autrement leur parcours professionnel », analyse Olivier Descamps, Directeur Général iad France.

Entreprendre : une aspiration réelle, encore freinée

Si 43% des Françaises ont une image positive de l’entrepreneuriat, seules :

4% des sondées sont actuellement entrepreneuses,

l’ont été, Et 44% ont déjà envisagé de se lancer de manière plus ou moins aboutie.

Les freins restent puissants et clairement identifiés :

Le manque de moyens financiers (48%),

L’incertitude sur la stabilité des revenus (44%),

La peur de l’échec (40%),

Et la complexité administrative (33%).

Pour faciliter le passage à l’acte, les Françaises plébiscitent :

La réduction des lourdeurs administratives (49%),

Une augmentation des aides de l’État (42%),

Et des financements ou un accompagnement personnalisé (37 %).

« L’entrepreneuriat, pour une femme, c’est refuser la petite porte et remplacer le plafond de verre par un ciel ouvert. En attendant une vraie égalité, j’ai choisi ce raccourci en forme de liberté. Plutôt que d’attendre que les règles évoluent, j’ai décidé de créer mon propre cadre, d’assumer mes choix et de tracer mon chemin. Entreprendre, c’est décider de son avenir », commente Ingrid François-Syx, 50 ans, une Conseillère immobilier iad à Paris autodidacte puisqu’elle est entrée à 16 ans dans le monde du travail.

Reconversion et entrepreneuriat : des motivations très concrètes

Parmi les Françaises déjà reconverties, les motivations sont claires :

36% voulaient améliorer leur niveau de revenu,

souhaitaient plus de liberté ou de flexibilité, 32% voulaient redonner du sens à leur travail.

Pour celles qui entreprennent ou envisagent de le faire, l’entrepreneuriat incarne avant tout :

La liberté et l’autonomie (51%),

La possibilité d’être son propre patron (38%),

La maîtrise de son organisation (40%).

Et 45% estiment que c’était la meilleure décision de leur vie malgré les difficultés rencontrées.

« À 50 ans passés, j’ai compris qu’il n’est jamais trop tard pour se réinventer. Après plus de 25 ans dans la communication, d’abord salariée puis associée et cheffe d’entreprise à Toulouse, j’avais envie d’un nouveau défi. L’immobilier m’a toujours attirée, sans doute l’héritage de mon père architecte. Rejoindre iad a été une véritable aubaine. Douze ans plus tard, je vis une seconde vie professionnelle, plus libre et alignée avec ce que je suis. Mon seul regret ? Ne pas avoir osé plus tôt», précise Sylvie Carbonnières, Conseillère immobilier iad près de Toulouse depuis 2014.

L’immobilier, un terrain d’opportunités pour l’entrepreneuriat féminin

Longtemps perçu comme peu accessible, l’immobilier apparaît désormais comme un secteur clé pour entreprendre :

10% des projets entrepreneuriaux féminins concernent l’immobilier,

se déclarent prêtes à envisager une reconversion dans l’immobilier entrepreneurial si une structure propose un accompagnement complet, Enfin, parmi les statuts d’entreprise qu’elles envisagent le plus : la micro-entreprise (51%), l’entreprise individuelle (11%) et l’EURL (6%).

« L’étude montre que 63% des intentionnistes souhaitent conserver leur emploi au démarrage pour sécuriser leur projet. Notre rôle est de transformer cette prudence en force grâce à la formation continue et à une communauté soudée. Le sentiment d’appartenance à un collectif est cité par 24 % des femmes comme un moteur essentiel de leur réussite», souligne Olivier Descamps.

Un enjeu économique majeur

Si de récents travaux estiment que le plafond de verre entrepreneurial coûte des centaines de milliards d’euros à l’économie française l’étude iad rappelle une évidence : les femmes ne manquent ni d’envie, ni de compétences mais d’un environnement plus favorable.

Le visage de l’immobilier en passe de changer ? Alors que les femmes ne représentaient que 16,70 % des mandataires à la création du réseau iad, elles représentent en 2025 55% des entrepreneurs.

