A vendre à Paris 7e : Appartement lumineux à deux pas du Bon Marché

Cet appartement de 4 pièces et 2 chambres situé à deux pas du Bon Marché et de l’Hôtel Lutetia, est proposé à la vente par Varenne.

Appartement lumineux a vendre a Paris

© Varenne

Par MySweetImmo , le 8 mars 2026, mis à jour le 5 mars 2026
Cet appartement d’environ 73 m² est situé au deuxième étage avec ascenseur à mi-étage d’un bel immeuble en pierre de taille, dans une rue calme et confidentielle, à deux pas du Bon Marché et de l’Hôtel Lutetia.

Un appartement fonctionnel

L’entrée dessert, côté rue, un vaste séjour lumineux prolongé par une salle à manger avec cuisine ouverte, formant un espace de réception convivial aux vues dégagées.

Au calme absolu, l’espace nuit accueille deux chambres avec rangements, accompagnées de deux salles d’eau et de deux toilettes, dont un séparé.

Appartement a vendre a Paris
Un appartement de choix

Parfaitement rénové, cet appartement séduit par son emplacement de premier ordre, sa distribution sans perte de place ainsi que sa luminosité.

Le prix : 1 680 000 €. Le contact : Varenne.

