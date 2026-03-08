A vendre à Paris 7e : Appartement lumineux à deux pas du Bon Marché

Cet appartement de 4 pièces et 2 chambres situé à deux pas du Bon Marché et de l’Hôtel Lutetia, est proposé à la vente par Varenne.

Cet appartement d’environ 73 m² est situé au deuxième étage avec ascenseur à mi-étage d’un bel immeuble en pierre de taille, dans une rue calme et confidentielle, à deux pas du Bon Marché et de l’Hôtel Lutetia.

Newsletter MySweetimmo

Un appartement fonctionnel

L’entrée dessert, côté rue, un vaste séjour lumineux prolongé par une salle à manger avec cuisine ouverte, formant un espace de réception convivial aux vues dégagées.

Au calme absolu, l’espace nuit accueille deux chambres avec rangements, accompagnées de deux salles d’eau et de deux toilettes, dont un séparé.

À lire aussi A vendre à Rouen : Maison bourgeoise à Mont-Saint-Aignan

Un appartement de choix

Parfaitement rénové, cet appartement séduit par son emplacement de premier ordre, sa distribution sans perte de place ainsi que sa luminosité.

Le prix : 1 680 000 €. Le contact : Varenne.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements